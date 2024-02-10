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2024龍年只有354天！比國曆366天「少12天」...專家揭原因

農曆甲辰年（龍年）只有354天，與2024年國曆的366天相比，少了12天。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲甲辰龍年也被稱為「青龍年」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

2024年國曆為閏年，2月出現4年1次的29天，全年共366天，但農曆甲辰年（龍年）卻是平年，全年僅354天，2種曆法整整相差12天。對此，專家也解釋背後原因了。

根據《澎湃新聞》報導，中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧說明，目前國際通用的國曆，是依據地球圍繞太陽公轉一周，即1個回歸年的運動周期來制定的，1個回歸年的長度是365.2422天，也就是365天5小時48分46秒。

由於回歸年不是整數，所以規定國曆每4年設定1個閏年。凡國曆年數能被4除盡的年份為閏年，2月有29天，全年366天；除不盡的年份為平年，2月有28天，全年365天。2024年能被4除盡，所以是閏年。但如果是整世紀年（如1800年、1900年、2100年）可以被100整除但不能被400整除，仍為平年。

至於農曆是以月相盈虧和太陽周年視運動2個自然周期為依據制定的，全年年12個月，大月30天、小月29天，整年有354天或355天，比國曆年（回歸年）的365天或366天少了10至12天。

國曆和農曆的計算方法不同。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲國曆和農曆的計算方法不同。（示意圖／翻攝自pixabay）

為了調節12個朔望月與1個回歸年的時差，古人採用設定「閏月」的方法，農曆「置閏」方法是「19年7閏」，意味每隔2到3年增加1個月，增加的月就叫做「閏月」，有閏月的年份叫「閏年」，包含13個農曆月，年長384天或385天，反之沒有閏月的年份稱為「平年」。

據了解，「置閏」是依據24節氣而定，農曆以12個中氣分別作為12個月的標誌，即每月都有1個中氣，如果沒有該月份就稱為上1個月的「閏月」。而即將到來的農曆甲辰年沒有閏月，因此是平年，對應國曆日期為2024年2月10日至2025年1月28日，總共354天。

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