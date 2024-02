萌炸！12米高黑色恐龍登陸高雄港　親子族走春放電超好拍

全球樂壇超級巨星「搖滾公雞」洛史都華(Rod Stewart),原本宣布在睽違29年後,帶著全新巡迴《Rod Stewart “Live in Concert, One Last Time”》重回台灣,於3月9日首度南下高雄開唱。沒想到在演出一個月前,官方突然宣布取消高雄場,高雄市長陳其邁對此表示:「很可惜」!