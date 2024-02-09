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萌炸！12米高黑色恐龍登陸高雄港　親子族走春放電超好拍

▲高雄「冬日遊樂園」大型充氣藝術裝置展《療癒森林》高雄港17號碼頭超萌登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄「冬日遊樂園」大型充氣藝術裝置展《療癒森林》高雄港17號碼頭超萌登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」即日起至2月25日於高雄愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除黃色小鴨重返愛河灣，在16-18號碼頭也推出地景裝置、遊樂設施、美食市集以及藝文展演等精彩活動，市府更攜手知名藝術家於高雄港17號碼頭推出大型充氣藝術裝置展覽《療癒森林》，超吸睛的巨大裝置讓觀眾紛紛直呼超萌又可愛。

高雄市文化局局長王文翠表示，為迎接農曆新年的到來，高市府特別於愛河灣與新開放的16-18號碼頭打造「冬日遊樂園」，民眾除可以感受荷蘭藝術家霍夫曼黃色小鴨的可愛魅力，高雄市立美術館也邀請5位來自台灣、日本的藝術工作者，以17號碼頭為基地，共同展出《療癒森林》，關照著光環境與生態議題的同時，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置。

▲▼藝術家陳普「黑青」系列的〈傷口裡的光－Please蛇頸龍〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲藝術家陳普「黑青」系列的〈傷口裡的光－Please蛇頸龍〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

「冬日遊樂園」除有黃色小鴨展出外，高雄港17號碼頭也有5組藝術家大型充氣作品同步呈現。高美館代理館長林羿妏指出，「充氣」作為一種裝置藝術形式給了藝術家創作新的可能，此次展出中高達12米的黑色大恐龍〈傷口裡的光－Please蛇頸龍〉來自藝術家陳普的「黑青」系列作品，「黑青」生物以不同的尺寸與載體穿梭在平面與立體、真實與虛擬之間，有獨特的藝術生態系，佈著傷痕的蛇頸龍傳達出人們成長過程不斷受外在刺激而蛻變茁壯的生命歷程。

▲▼藝術家陳奕彰的粉紅大象作品〈林叔旺伯〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲藝術家陳奕彰的粉紅大象作品〈林叔旺伯〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄在地雕塑家陳奕彰的粉紅大象作品〈林叔旺伯〉靈感則來自大象林旺，高雄也正是林旺落腳台灣的第一個家，期望傳達台灣濃濃人情味以及移民文化落地生根的溫暖氛圍。

▲▼日本插畫藝術家大石曉規的作品〈一起微笑吧〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲日本插畫藝術家大石曉規的作品〈一起微笑吧〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

國際知名插畫家大石曉規（Akinori Oishi）的作品〈一起微笑吧〉以錯落的大小蘑菇呼應著節慶的相聚時光，呈現農耕文化，也象徵著生命的循環。

▲▼藝術家吳騏的作品〈孵蛋花〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲藝術家吳騏的作品〈孵蛋花〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

外觀療癒可愛的〈孵蛋花〉是由藝術家吳騏以山櫻花結合鳥人角色創作而成，風格奇幻而童趣，宛如手掌般的花朵溫柔地呵護著生命與希望，準備帶著觀眾探索未知的世界。

▲▼藝術家張育嘉的作品〈美獸Max Hero〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲藝術家張育嘉的作品〈美獸Max Hero〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

而張育嘉的〈美獸Max Hero〉則如同動漫中會變身的超級英雄，穿上象徵喜悅與活力的華麗戰鬥服，以活潑熱情的繽紛色彩為大家的龍年帶來祝福與好運。

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路於即日起至2月25日每日下午3點至晚上10點實施交通管制，建議民眾運用捷運、輕軌、公車等大眾運輸工具前往。

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高雄文化局療癒森林高雄港

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