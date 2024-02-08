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專業經理捨20萬月收！打造宜蘭最大親子餐廳　迷你馬桌邊陪吃

記者邱中岳／台北報導

春節假期家家戶戶除了團聚，也喜歡外出走春享用美食，位於宜蘭礁溪的皇家花園餐廳即是許多闔家大小的選擇，斥資千萬、佔地1500坪，結合宜蘭在地美食與主打粵式脆皮烤雞，舒適療癒的網美級環境、還有迷你馬等可愛動物陪用餐，讓原本在台北管理15家餐廳的經理泰哥，放下一個月20萬的收入，願意追隨老闆的理念來到宜蘭，期待這裡能成為所有客人盡情歡聚享受的地方。

負責餐廳現場管控、並嚴格把關菜單與品質的經理泰哥表示，原本的生活圈都在台北，在他熟悉的餐飲業中深耕已久，手上同時管理著15家餐廳，認識要在宜蘭礁溪開設皇家花園餐廳的老闆後，老闆看重他的能力、請他來擔任顧問，他打算先來幫忙3天就好，並沒有長期定居的計劃。

▲▼宜蘭礁溪1家親子餐廳，主打寵物互動，吃飯時還有馬兒會串門子。（圖／記者邱中岳攝）

▲宜蘭礁溪1家親子餐廳，主打寵物互動，吃飯時還有馬兒會串門子。（圖／記者邱中岳攝）

沒想到，在合作過程中，發現與老闆很聊得來，對餐廳的未來與理想很有認同感，想要將這裡打造成具有特色且舒適親近的歡聚場地，意外答應留下來，放下在台北1個月20萬的收入，跑來宜蘭跟著老闆，接受截然不同的挑戰。他說餐廳自2022年9月開幕到現在，覺得自己都快變成半個宜蘭人了。

說到餐廳開幕之初，正值疫情期間，餐飲旅遊仍處在嚴峻階段，泰哥回想當時其實也是被老闆的堅持所感動，老闆在疫情時間仍選擇開幕，一方面致力於改善菜色、研發各式餐點、調整服務，一方面也進行人員培訓，覺得可以為當地製造就業機會，客人要聚餐、辦活動也多了一個新的選擇，並看好疫情一定會有結束的時候。

▲▼宜蘭礁溪1家親子餐廳，主打寵物互動，吃飯時還有馬兒會串門子。（圖／記者邱中岳攝）

▲宜蘭1家親子餐廳，占地1500坪，有馬兒、生態鳥園以及魚池，提供親子吃飯又可以遊憩。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼宜蘭礁溪1家親子餐廳，主打寵物互動，吃飯時還有馬兒會串門子。（圖／記者邱中岳攝）

泰哥表示，餐廳到現在不斷進步，逐漸累積經驗與口碑，老闆也一直想著怎讓餐廳更適合大小朋友、適合團體遊客用餐，除了餐廳內外到處的拍照點，戶外也結合了魚池、生態鳥園等小動物，甚至還有迷你馬會來到座位旁，與工作人員上演餵食秀，主打親子互動；而室內是宜蘭少見歐式風格，最多可容納50桌，後方也有大片停車場，適合大型團客及各式宴會，提供蘭陽糕渣、西魯肉等在地手路菜、中式料理，或是招牌粵式脆皮烤雞，希望為宜蘭帶來充滿美好記憶的新地標。

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