超商超狂新年便當！每份爽吃「5顆鮑魚+秘製東坡肉」　即起限量開賣

▲7-11門市今（8）日起限量開賣超狂「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」，售價359元，每份都能吃到5顆鮑魚+秘製東坡肉+鮮菇炒時蔬。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

過年當然要犒賞自己吃頓好的！就有超商自今（8）日起於門市限量開賣新年便當，今年的新年便當超狂，每份都能爽吃5顆鮑魚、秘製東坡肉與鮮菇炒時蔬，非常過癮；另外，超商至3月5日止設立龍年主題專案架，推出一系列食飲、紅包新品與優惠，超熱銷紅蔘飲還能享買1送1優惠，不管是送人還自用都超划算。

7-11今年首度推出豪華雙主食新菜單「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」，今（8）日起於門市限量開賣，每份餐點均採用5顆飽滿鮮美鮑魚入菜，搭配日月潭涵碧樓湖光軒餐廳獨家秘製紹興東坡肉，佐以鮮菇炒時蔬、溏心蛋、蠔油高麗菜等配菜，每份售價359元，另也推薦以優惠價40元加購膳馨佛跳牆（售價139元），等於只要399元即享5菜1湯。

另外，7-11即日起至3月5日止還有「好運龍來主題專案架」，開賣一系列全新限定商品、過年開運周邊，像是有龍年限定包裝食飲品、卡通紅包袋等；「好運龍來主題專案架」還祭出優惠，購買指定零食、糖果、飲料可享任選2件8折／3件77折、指定飲料任選第2件6折，超熱銷韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」更推出新品「不添加糖紅蔘飲」，即日起至2月20日止還可享買1送1，拜年送禮大氣又划算、自用補元氣。

▲7-11熱銷精補飲品韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」推出新品「不添加糖紅蔘飲」，即日起至2月20日止可享買1送1。



▲麥當勞「金迎招財系列」回來了，加碼攜手Hello Kitty推出超萌聯名包裝。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞春節限定「金迎招財系列」回來了，一共有「金迎招財薯來堡（單點100元）」、「金迎招財福堡（單點90元）」2種選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，每一口都能吃到雙重澎湃美味，有牛、雞口味，而招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡則只少了薯餅，但飽足感依舊足夠，即日起至2月27日止限定開吃或售完為止。

▲金迎招財系列有4款選擇。

今年更強勢攜手「Hello Kitty」推出7款超萌聯名包裝，包括「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」、「紅豆派」、「2款麥當勞分享盒」、「中杯冷飲杯」及「外帶紙袋」，上頭不僅印上了可愛的Hello Kitty圖樣，搭配應景春節樣式、包裝，萌度狂飆，鐵粉把握機會吃。