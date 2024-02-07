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過了今年「大年三十」將消失5年　天文館解釋原因

▲▼把握最後一次「年三十」！未來五年除夕都不是臘月三十日。（圖／台北市立天文科學教育館）

▲把握最後一次「年三十」！未來五年除夕都不是臘月三十日。（圖／台北市立天文科學教育館）

記者趙蔡州／綜合報導

春節過年的除夕（或稱大年夜），一般都在農曆十二月的最後一天，也因此被稱為「年三十」，不過由於星體運行影響，明年起連續5年（2025年至2029年），除夕都是在農曆12月29日，所謂的「年三十」將暫時消失。

台北市立天文科學教育館表示，年三十暫時消失的奇妙現象，其實與月球運行有關，由於農曆是基於月相變化制定的曆法，基準是「朔」發生的當日即訂為初一，但月相變化週期為29.53天，因此農曆有小月29天、大月30天之分，與陽曆不同的是，農曆大月、小月並非固定，而是隨實際月相而訂。

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如果拿今年為例，朔發生2月10日的6時59分，為正月初一，前一日是農曆12月的第30日，所以除夕在臘月三十，但是2025年至2029年的5年期間，農曆12月29日的次日即逢「朔」，「臘月二九」因此就取代了「臘月三十」而成為除夕。

有趣的是，2027年及2028年大年初一，朔分別在2月6日23時56分及1月26日23時12分，各國由於時區不同，一樣會慶祝農曆新年的韓國此時已經進入隔日的2月7日與1月27日，造成連續2年韓國的大年初一會比台灣晚一天。

民眾如果在2027年2月6日或2028年1月26日台灣的大年初一飛往韓國，當天韓國仍是除夕，可以在韓國再過一次農曆新年，彷彿坐上時光機回到過去，非常特別。

其實「年三十」消失並不少見，例如過去10年間的2013年、2016年及2022年都發生過臘月為小月，而未來十年中更有8年都沒有「年三十」，只有2030與2034年能把除夕稱為「年三十」。

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