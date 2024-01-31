中美禁毒合作工作小組啟動　王小洪：務實展開合作

▲中美禁毒合作工作組正式啟動。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪1月30日在北京會見美國總統副助理、白宮國土安全事務副助理達斯卡爾率領的美國禁毒聯合代表團，宣布中美禁毒合作工作組正式啟動。中方報導稱，雙方同意落實好「舊金山願景」，務實開展禁毒及執法安全合作。

據《新華社》報導，王小洪表示，希望雙方以元首會晤重要共識為根本遵循，以相互尊重為共處之道，以平等互利為基本原則，務實開展禁毒合作，妥善解決彼此關切，深化執法安全合作，為中美關係穩定健康可持續發展注入更多正能量。

據路透社30日報導，達斯卡爾當天向媒體表示，拜登總統派出一個「重量級代表團」參會，以強調芬太尼問題對美國人民的重要性。美國駐華大使館30日發布消息稱，美方代表團成員包括來自國土安全部、司法部、國務院和財政部的高級官員。

路透社稱，這是自2019年年底以來，中美在應對芬太尼問題上「首次公開展示合作跡象」，兩國禁毒合作在新冠疫情來臨之際戛然而止，多重地緣政治阻力將雙邊關係推至數十年來的最低點。

美國《國會山報》30日稱，當天舉行的中美禁毒合作工作組聯席會議標誌著雙方禁毒合作邁出新的一步，兩國在禁毒問題上加強合作或有助於推動兩國關係升溫。

最近幾個月，中美在芬太尼問題上的合作展現出積極勢頭。1月22日，中國駐美國大使謝鋒會見美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔，雙方就兩國禁毒合作進行了坦誠深入溝通。1月26日至27日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在曼谷同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行新一輪會晤，雙方同意近期啟動中美禁毒合作工作組。中國外交部發言人汪文斌30日在例行記者會上表示，希望美方拿出誠意，同中方相向而行，繼續在相互尊重、平等互利基礎上開展禁毒務實合作。