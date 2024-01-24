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60噸天然氣卡車爆炸！蒙古首都「烈焰竄天」吞噬街道　至少6死14傷

記者陳宛貞／綜合外電報導

蒙古國首都烏蘭巴托市（Ulaanbaatar）24日發生恐怖意外，一輛載有60噸液化天然氣的卡車因車禍引發嚴重爆炸，造成至少6死14傷，3名消防員殉職。

▲▼ 蒙古發生大規模爆炸。（圖／路透）

▲ 天然氣卡車車禍引發大規模爆炸。（圖／路透）

綜合《路透》及《法新社》，蒙古國家緊急事務管理局（NEMA）指出，24日凌晨一輛載有60噸液化天然氣（LNG）的卡車和一輛汽車相撞引發爆炸，派出逾600名人力及逾100輛消防車才撲滅火勢。

這起意外造成至少3人喪命，另有3名消防員殉職；還有14名傷者送醫，其中10人受到燒燙傷，一名孩童中毒，3名嬰兒正接受治療。

網路曝光的畫面可見路中央燃起熊熊大火，把周圍天空都染成橘紅色，且火勢伴隨爆炸聲迅速蔓延，幾乎延燒整條街道，消防車灑水中又噴出巨大火球。

據當地媒體報導，大火吞噬附近幾棟建築，包括一棟住宅，數十輛汽車燒毀，學校窗戶被震碎。一棟公寓居民已被緊急疏散，由於當局仍在清理殘骸，周圍道路封閉。

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