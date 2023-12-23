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寒流冷吱吱打火兄弟暖呼呼！　南消四大手做饅頭暖在心頭

▲台南市消防局第四大隊新化消防分隊，召集警義消、婦宣及顧問團所有人員，藉由手做饅頭活動把大家凝聚在一起。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊新化消防分隊，召集警義消、婦宣及顧問團所有人員，藉由手做饅頭活動把大家凝聚在一起。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在台灣，聖誕節幾乎已經成為不論宗教、年齡都會一起同樂慶祝的節日，不少校園都會舉辦聖誕節的相關活動，交換禮物、寫聖誕卡片、吃聖誕大餐等習俗也越來越盛行，台南市消防局第四大隊新化消防分隊，特召集警義消、婦宣及顧問團所有人員，藉由手做饅頭活動把大家凝聚在一起。

新化分隊指出，彼此在歡樂的氣氛中，把消防安全揉進麵糰中，看著麵糰發酵變大，象徵著消防家族的成長與圓滿，讓這個聖誕節多了一份平安的滋味。

▲台南市消防局第四大隊新化消防分隊，召集警義消、婦宣及顧問團所有人員，藉由手做饅頭活動把大家凝聚在一起。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近日冷氣團發揮，大家都能感受到刺骨的寒意，看著親手製作的饅頭，在熱騰騰的蒸氣下炊熟，一陣陣的香氣撲來，來參加的消防兄弟姊妹妹們心中更是充滿了感恩與喜悅。因為這批饅頭，不僅是現場人員享用，更重要的是要將這象徵著平安的饅頭，分送給轄內的弱勢族群，以及長久以來在背後默默支持消防團隊的企業團體，期待大家都能平平安安過新年。

▲台南市消防局第四大隊新化消防分隊，召集警義消、婦宣及顧問團所有人員，藉由手做饅頭活動把大家凝聚在一起。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第四大隊長蔡國保表示，感謝義消兄弟姊妹長久以來的付出，大夥全心全力投入火災搶救、預防宣導及緊急救護等工作，發揮警力有限、民力無窮最高價值，更感謝民意代表、地方仕紳出錢出力鼎力支持，讓消防隊沒有後顧之憂，也邀請有志民眾一起加入義消的行列。

▲台南市消防局第四大隊新化消防分隊，召集警義消、婦宣及顧問團所有人員，藉由手做饅頭活動把大家凝聚在一起。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，最近今年入冬首波寒流來襲，冰凍番薯再現，除了要多加禦寒，也請檢視家中瓦斯熱水器，安裝應確實遵守「五要」原則，要保持環境的「通風」、要選擇合格的「標示」、要使用正確的「型式」、要注意安全的「安裝」及要注意平時的「檢修」，避免一氧化碳中毒憾事發生。

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