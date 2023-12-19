快訊／高雄工廠傳意外！28歲男右上臂捲入輸送帶　搶救送醫

▲高雄工廠傳意外，28歲男右上臂遭捲入輸送帶。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄岡山區聖森路一家工廠，今（19）日下午4點多發生一起意外，28歲陳姓設備專員執行例行輸送帶維修保養時，因機台未斷電，輸送帶突然啟動，導致陳的右上臂被捲入輸送帶機台，右上臂受傷送義大醫院治療，所幸並無生命危險。

消防局獲報後，出動2車4人前往，陳男右手骨折，所幸意識清醒，由救護人員處置後送醫。

▲28歲男右上臂遭捲入輸送帶，消防搶救送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）