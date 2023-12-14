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女「滿臉爛痘」15歲慘被霸凌　花7年大改造！搖身變百萬美妝網紅

▲▼英國女子瓊絲（Courtney Jones）15歲起就長滿大爛痘，透過藥物治療與正確保養，如今成為百萬美妝網紅。（圖／翻攝自TikTok／courtneyjones5252）

▲英國女子瓊絲（Courtney Jones）15歲起就長滿大爛痘，透過藥物治療與正確保養有了大幅改善，如今成為百萬美妝網紅。（圖／翻攝自TikTok／courtneyjones5252）

記者張寧倢／編譯

來自英國雪菲爾（Sheffield）的女子瓊絲（Courtney Jones）從15歲開始臉上就長滿「大爛痘」，在人際關係上遭遇霸凌，忍受多年痛苦後，終於找到能有效控制的藥物與適合的保養品，將抗痘歷程PO上網也引起許多網友共鳴，如今，21歲的她已是百萬追蹤的TikTok網紅，還經常拍攝美妝影片。

▲▼英國女子瓊絲（Courtney Jones）15歲起就長滿大爛痘，透過藥物治療與正確保養，如今成為百萬美妝網紅。（圖／翻攝自TikTok／courtneyjones5252）

▲瓊絲在網路上分享對抗痘痘的漫長過程。（圖／翻攝自TikTok／courtneyjones5252）

根據每日郵報報導，瓊絲15歲就罹患嚴重的囊性痤瘡（cystic acne，又稱囊腫型痤瘡），整臉都是紅腫痘痘，部分區域甚至化膿或流血，讓她因此遭受霸凌，心情挫折沮喪，甚至不想走出家門。

▲▼英國女子瓊絲（Courtney Jones）15歲起就長滿大爛痘，透過藥物治療與正確保養，如今成為百萬美妝網紅。（圖／翻攝自TikTok／courtneyjones5252）

▲原本滿臉紅腫與凸痘，現在膚況已經恢復了8到9成。（圖／翻攝自TikTok／courtneyjones5252）

多年來，瓊絲嘗試過無數的產品來清潔臉部，直到皮膚科醫生為她開立了治療痘痘的A酸（Isotretinoin，藥品名Accutane）才終於見效，再搭配適合的清潔保養產品與防曬乳，如今膚況有了大幅改善。同時，她也開始透過網路影音社交平台記錄自己「抗痘」的心路歷程，還經常分享化妝技巧與美妝產品，吸引百萬名忠實支持者追蹤，也獲得正面迴響。

▲▼英國女子瓊絲（Courtney Jones）15歲起就長滿大爛痘，透過藥物治療與正確保養，如今成為百萬美妝網紅。（圖／翻攝自TikTok／courtneyjones5252）

▲瓊絲透露，自己求診後使用A酸處方藥治療痘痘。（圖／翻攝自TikTok／courtneyjones5252）

瓊絲說，「當你臉上長痘，想要化妝的時候，你要做的就是確保選擇適合自己的化妝品，市面上有各種各樣的化妝品。有些產品可能會讓你的痘痘更嚴重。」她也強調正確卸妝的重要性，否則可能會導致更多痘痘生成，「我並不是每天都上妝，但我會繼續化妝，因為我已經找到了適合我的產品，而且它們不會讓我長痘。」

▼瓊絲膚況明顯的改變，獲得許多網友、粉絲誇讚。（圖／翻攝自TikTok／courtneyjones5252）

▲▼英國女子瓊絲（Courtney Jones）15歲起就長滿大爛痘，透過藥物治療與正確保養，如今成為百萬美妝網紅。（圖／翻攝自TikTok／courtneyjones5252）

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