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來台獨旅「民宿拒絕英文溝通」掛電話　韓妞險露宿街頭：不會再來

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／yoming_travel）

▲娜英差點露宿街頭。（圖／翻攝自IG／yoming_travel）

記者施怡妏／綜合報導

邊境解封後，台灣也迎來越來越多外國觀光客，日前來台獨自旅行的韓籍YouTuber娜英「나용」，分享來台灣旅遊，遇到不愉快的住宿經驗，入住高雄民宿時，因不會說中文，希望可以用英文溝通，卻遭到老闆拒絕「我聽不懂，你有什麼事嗎？」最後還直接掛電話，雖然最後遇到好心人相助，但她仍直呼「不會再來」。

YouTuber娜英「또떠나용 ddonayoung」，日前到高雄旅遊，抵達時已經凌晨了，不懂中文也不擅長英文，在溝通時很緊張，在前往民宿途中，就與計程車司機出現溝通障礙，抵達民宿時，因為不知道如何辦理入住，透過訂房網站傳訊息，未收到回應，於是打電話詢問。

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娜英試著用英文與民宿老闆溝通，但對方卻說「麻煩說中文，英文NO，我聽不懂，你有什麼事嗎？」幾次溝通無效後，老闆最後說「我們打烊了，謝謝」，接著就掛斷電話。娜英一臉茫然，剛好房客出現，幫助娜英與老闆溝通，並協助她入住，她還給了從韓國帶來的面膜當作謝禮，兩人也開心合照，娜英感動表示，「要是沒有這位的話，我可能要在凌晨露宿街頭」。 

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／또떠나용 ddonayoung）

▲民宿拒絕用英文溝通，讓她很苦惱。（圖／翻攝自YouTube／또떠나용 ddonayoung）

隔天一早，娜英速速辦理退房，她還形容自己是「一睜眼就逃跑似得退房」，並直呼「我再也不會來這個民宿了」，當初因為想說只是住一晚，想找一個便宜評價又好的住宿，結果相當失望，而且事前也有通知店家，是搭乘夜班的飛機，會比較晚抵達住宿，如果可以自助辦理入住，也請民宿提供入住方法，她也提醒要前往中文國家旅遊的觀光客，一定要先確認，民宿是否有會說英文的員工。

影片曝光，底下有許多網友留言，「不太懂中英文，一個人單槍匹馬到台灣，真的很佩服」、「台灣民宿品質好壞差很多，真的要嚴選」、「開店做生意這樣很不OK」、「老闆拒絕說英文，那為什麼要接國際客戶的訂單？還好有其他台灣人跳出來解圍」。

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