Xpark水生公園365種海生之道　帶你從海生看人生

▲Xpark 365種海生之道_水母萬花筒繽紛現身台北車站。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

人生如大海，偶爾風平浪靜，偶爾起起伏伏。歲末年終之際，位於桃園市青埔特區的Xpark新都會型水生公園，即日起，推出全新主題活動「從海生看人生！365 種海生之道」，透過館內300種以上的多樣生物樣貌，引領觀眾從生物們的視角嶄新你我的日常，正面積極迎向每一天。

Xpark新都會型水生公園4日指出，生活大小事，讓每個人都有機會面臨到各種不安與煩惱。Xpark期您透過觀察生物們的生活和習性，發現令人意想不到的「海生之道」，快來上線一探各個生物面對不同際遇時如何幽默以對，原來海海人生可以這樣活、那樣過！

▲Xpark 365種海生之道_台北捷運站點嶄新揭露(圖為動物園站／Xpark提供)

而當你的「人生」變成了「海生」，你會成為哪一種海洋生物呢？到Xpark活動網站回答問題，測出代表你的生物，還能知道與自己契合的生物和適合避開的生物種類。快揪好友一起測驗看看吧，分享彼此的海生人生！

▲Xpark 365種海生之道_心理測驗網頁。（圖／Xpark提供）

Xpark館內打卡熱點之一「癒見水母」，以多彩繽紛的水母圓柱水槽亮麗現身於台北車站（B3層捷運紅線/台鐵高鐵轉乘區），為繁忙急促的通勤上班日常注入一股如釋重負般的悠游感，無論走過路過都能近距離來一段Xpark療癒體驗。