妻子要與好兄弟分享！這部落真實上演「多人運動」　女生不能洗澡　

▲「辛巴族」的女人一輩子不洗澡。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

非洲納米比亞有一個相當特殊的部落族群「辛巴族」（Himba），擁有5萬人口，但該族群對待女生的方式，超乎一般人想像，不僅不准女生洗澡，甚至人妻要分給男主人的好兄弟「多人運動」。

據英國《每日星報》報導，辛巴族是一個相當重男輕女的部落，規定女生不准洗澡，只能進行「煙浴」，女人會在身上塗上由芳香樹脂和動物性油脂混合的物質，讓身上出現如煙薰的狀態，進而驅蟲。另外有一種說法是女人身上塗滿一種紅色的膏，叫做Otjize，它是由紅土和乳脂混合而成的，可以防曬和驅蟲。

此外，該部落除了允許一夫多妻制，如果有重要男性訪客、親戚到家中作客時，男主人可以獻出妻子陪睡。當妻子和男客人在房間愛愛時，男主人會睡在其他房間，如果家裡沒有多餘的房間，男主人就會睡在屋外。

由於辛巴族的生活型態為遊牧民族，因此辛巴男子需要外出放牧和打獵，女人則是負責提水、做手工藝和照顧嬰兒。另外，辛巴族的信仰與許多原住民部落類似，都有「祖靈信仰」，他們相信「Mukuru」主神，並相信Mukuru負責部落子民與祖先的溝通。

▲辛巴族重男輕女，允許一夫多妻。（翻自《每日星報》）







更多鏡週刊報導

【有片】厲害了正妹！聲音超甜迷倒眾人 本尊曝光太驚世

不滿中國在黃岩島設「浮動屏障」 菲律賓動手拆了

最後的教父過世！黑手黨逃亡最久通緝犯 號稱「殺人滿墓園」檢察官也敢動