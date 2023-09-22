不是為iPhone 15！　他夜排搶頭香只為「跟黑嘉嘉合照」

▲台灣大哥大的頭香哥是黑嘉嘉鐵粉，為了跟黑嘉嘉合照才來排隊的。

圖文／鏡週刊

iPhone 15今（22日）開賣，除了早就預購的果粉興奮取貨外，還有不少民眾選擇漏夜排隊搶買，中華電信東區服務中心就有一名男子10天前開始排隊，順利搶到頭香。不過並不是每個搶第一的人都是為了換新機，台灣大哥大的頭香哥就自爆，因為想要跟擔任一日店長的圍棋女神黑嘉嘉合照而漏夜排隊，就像考第一名一樣開心。

綜合媒體報導，電信公司針對iPhone 15首賣祭出各種優惠活動，其中台灣大哥大在三創門市舉辦開賣記者會，申辦iPhone 15系列的前30名果粉通通有獎，另舉辦頭獎為「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」的抽獎活動，並找來圍棋女神黑嘉嘉擔任一日店長，頒贈頭香獎。

本次台哥大的「頭香哥」是來自師大的許姓男子，從昨（21日）晚10點就到場排隊，雖然喊著「要買iProMax 256G」，但他其實是為了黑嘉嘉到場的，順利搶到頭香並如願跟偶像黑嘉嘉合影的許男，在台上難掩喜悅之情，「能夠見到心目中的偶像嘉嘉老師，我已經很開心很滿足了」，並直呼搶到頭香的心情就像從沒考過第一名，這次真的做到了一樣開心，也祝黑嘉嘉亞運加油、為台灣奪牌。







更多鏡週刊報導

iPhone 15開賣！頭香哥連4年搶第一 果粉秀實機曝手感：幾乎沒差

林俊傑拿iPhone 15 Pro Max曝「6字心得」 網羨：速度鈦快了

iOS 17正式版登場開放更新 網友安裝後哀號：感覺更耗電了