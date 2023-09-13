快閃東京「來回機票5500元」　今起開賣票！最長可停留近29小時

▲樂桃航空推出快閃優惠。（圖／樂桃航空）

記者李宜秦／台北報導

樂桃航空推出快閃日本優惠票價，自桃園至東京羽田來回5500元、名古屋中部來回4200元，停留時間最長可到28小時50分鐘， 搭乘期間為2023年10月30 日至2024年01月31日的周一至周四。

樂桃航空表示，先前推出「快閃來回票價」獲得好評，即日起適用航點新增羽田並延長名古屋，搭乘期間為2023年10月起至2024年1月止，將針對台北出發至東京羽田和名古屋推出「快閃來回票價」的特別優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「快閃來回票價」以台北（桃園）出發、目的地為東京（羽田）和名古屋（中部）為優惠航線；販售價格是東京（羽田）5,500元、名古屋（中部）4,200元。搭乘期間自2023年10月30日至2024年1月31日的平日（周一到周四）。優惠票價販售時間為今日起至2024 年 1 月 29 日 22:59。

樂桃航空表示，新增適用台北（桃園）－東京（羽田）航線，停留時間最長可到28小時50分鐘，可以盡情遊玩超過一整天。

例如深夜抵達羽田後，步行到機場附近24小時營業的溫泉小憩、白天探訪東京的下町風情，或是邁開步伐到關東近郊參加體驗活動後，晚上去看夜景或到燈火通明的東京。

樂桃表示，不管是尋找餐廳，還是造訪各地景點，都能充分利用停留時間盡情遊玩。回台灣前還可泡個溫泉，在飛機上好好補眠，抵達台灣後又能恢復精神。現在就來享受超過一整天的充實之旅吧。