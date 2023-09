夏威夷基拉韋厄火山今年第3次噴發　警戒級別上調

▲這是基拉韋厄火山今年第3次噴發。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國夏威夷大島基拉韋厄火山(Kilauea Volcano)10日下午開始噴發,橘紅色的炙熱熔岩流從火山口噴出。這是這座火山今年的第3次噴發,目前火山警戒級別升至警告狀態,航空顏色代碼改為紅色。

綜合夏威夷今日新聞、路透等報導,基拉韋厄火山歷經地震活動後,山頂火山口在當地10日下午3時15分左右開始噴發,依據網路攝影觀測鏡頭,炙熱熔岩從火山口裂縫噴向空中,目前熔岩流範圍僅在火山口底部。

JUST IN: Eruption underway at Hawaii's Kīlauea volcano pic.twitter.com/yIN9JbDNAV