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英國會認台灣獨立國家　美參院領袖表態了

▲▼英國國會大廈，西敏寺（palace of westminster）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國國會大廈西敏寺（palace of westminster）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

英國國會下議院外交事務委員會近日罕見在官方文件內稱台灣為「獨立國家」。美國聯邦參議院多數黨領袖舒默今天受訪時表示，美國不會跟進，應維持當前現況。

英國國會下議院外委會8月30日公布一份85頁報告，檢視政府「向印太傾斜」（Tilt to the Indo-Pacific）政策方針。

報告在台灣國際地位部分指出，台灣已是獨立國家，名稱為中華民國，擁有具國家地位的所有資格，包括常住人口、界定的領土、政府，以及與其他國家建立關係的能力，只是缺乏更廣泛的國際承認。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天在國會大廈召開記者會時被問及此事，針對美國國會或至少參議院是否應跟進，他直接了當地說：「不。」

舒默表示，他認為現況應該維持下去。但他並未說明何謂「現況」（present situation）。

美國政府長期官方政策是「不支持」（do not support）台灣獨立，但近年來，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在內等官員時不時會以「國家」稱呼台灣，引發外界揣測華府對台政策是否悄悄地在改變。

在美國國會方面，以國家稱呼台灣雖不少見，但由於獨立議題仍屬敏感，議員或法案鮮少多加論述。不過，仍有一群議員長期推動台灣主權，例如共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）。

2020年就任以來，帝芬尼每屆國會都會提出決議案，強調台灣「過去70年來都是主權獨立國家」，呼籲美台恢復邦交。提案起初僅獲得一位議員聯署，但近來在台灣重要性顯著提高下，本屆國會提案連署人數已大幅增至44人。

 
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