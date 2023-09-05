地中海渡假勝地驚傳「咬人魚」肆虐　15旅客被咬傷「下手目標是這點」

▲黑尾斑鯛。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT周刊王

西班牙渡假勝地貝尼多爾姆近期傳出離奇的傷人事件，當地波尼恩特海灘（Poniente beach）近日發生多起遊客被黑尾斑鯛（obladas、saddled seabream）給咬傷，目前已經傳出有15人因此受傷。

根據《每日郵報》報導指出，近期許多遊客在波尼恩特海灘被黑尾斑鯛所咬傷，傷口遍布受害者的手臂、腿部、背部，傷口大小有3公分之大。專家表示，黑尾斑鯛會把人類身上的痣、疣或小傷口視為目標，尤其是老年人身上的老年斑點，更容易吸引到黑尾斑鯛。

至於為何黑尾斑鯛會攻擊人類，有專家表示，因為近期天氣溫暖，導致海水溫度比往常來的高上許多，而水溫的增加也提高了魚類的新陳代謝，如此情況就會增加魚類的食慾。

目前除了貝尼多爾姆有傳出案例外，其實早在幾年前，西班牙其他度假勝地也出現類似的報告。有關單位也呼籲民眾，如果要下水游泳的時候，身上請不要配戴閃亮、會發光的物體，避免因此吸引過多魚類群聚，以此減少被魚類攻擊的風險。

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