比特幣ETF發行勝訴！加密貨幣飆漲　逾4萬人遭平倉蒸發50億

▲比特幣。（圖／路透）

記者蕭文康／台北報導

美國聯邦法院推翻了美國證交會（SEC）阻止批准加密貨幣基金Grayscale Investments在美國推出首個比特幣ETF，受此消息激勵，比特幣29日盤中一度爆拉2000美元，大漲8.3%至28137.62美元，創8月17日以來最高。

據資料顯示，最近24小時全網加密貨幣爆倉1.55億美元，也就是約合新台幣49.5億元資金蒸發 ；最近24小時，共有41383人被強制平倉。另至上午10時比特幣價格約在27500美元，上漲5.25%。

根據《CNBC》報導，管理著全球最大加密貨幣基金的 Grayscale Investments 在去（2022） 年 6 月向 SEC 提起訴訟， 因SEC拒絕了Grayscale Investments其將其旗艦比特幣基金（其股票代碼為 GBTC）轉變為 ETF 的申請。

華盛頓哥倫比亞特區上訴法院周二裁定，SEC沒有清楚解釋為何批准另外兩款比特幣期貨ETF上市，卻否決GBTC轉為以ETF方式買賣的申請，在缺乏合適解釋下，SEC的否決行動並不合法。

報導稱，SEC在一份聲明中表示「我們正在審查法院的決定，以確定下一步行動」；Grayscale 的一位發言人稱周二的裁決對於美國投資者、比特幣生態系統以及所有主張通過 ETF 包裝增加保護來投資比特幣的人來說，是向前邁出的里程碑式的一步。