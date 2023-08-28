錢財滾滾來！「3生肖」明起財運旺爆

▲3生肖明天起財運強到無人擋。 （示意圖／pixabay）

文／CTWANT

24節氣中的處暑（23日）上周三才過，是二十四節氣中的第十四個節氣，有炎熱酷暑終止之意，因此又叫做「出暑」，根據知名運勢網站搜狐網表示，處暑後不少人都迎來好運降臨，其中，生肖虎、生肖狗和生肖豬的民眾，從29日開始會得到豐厚回報，在財運上無人可敵、錢財滾滾來。

屬虎的朋友

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29日起，肖虎者運勢大展，其實屬虎的人積極上進，一腔熱血全都奉獻給工作，先前比他人付出加倍的努力，不管是什麼任務都處理得穩穩當當，成為大家值得信賴的夥伴。因此在處暑後，事業和生活都會迎來重大進展，有望獲得意外的收穫，感情方面也會有良緣出現，和有情人終成眷屬。

屬狗的朋友

屬狗的人今年有不錯的進展，從明天開始在感情方面，會有明顯提升，出現桃花入運，所以屬狗者可以在此方面多下功夫，另外在財運方面，會得到貴人相助，偏財運會有所提升，賺錢機會多多，就看能不能抓住機會，雖然不會升職，但獲得實質的加薪還是有希望的。

屬豬的朋友

屬豬的人雖然前幾年的運勢起起伏伏，日後在吉星庇佑之下，可以大展拳腳，從29日起會贏來了重要發展，尤其是在偏財運上，得到月德星護佑，得到大大的加持，只要埋頭苦幹，一定能夠得到很好的成果，實現發財夢想，不過屬豬者在今年尋找合夥對象時，務必再三考慮，因為市場大環境前景未明，因此找合夥人共同分擔風險也是一種應對方式。

◎民俗說法，僅供參考。

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