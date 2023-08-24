燒臘店徵人月薪4萬「要剁手」　內行人揭真相！網友：薪資更可怕

▲港式燒臘店徵人，內容引起討論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

新竹一間燒臘店刊登徵人廣告，以月薪4萬元、休假6天起等待遇徵廚房助手，不過其中一項條件是「剁手」，讓不少人看了霧煞煞，就有內行人解答，「剁手」其實是對剁肉師傅的一種稱呼。

一名網友昨（23）日在臉書社團「路上觀察學院」PO文指出，「薪水只有4萬就算了還要剁手...」，附圖中可見，是一間港式燒臘店貼在店家門外的徵人訊息。

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店家列出月薪4萬起、臨時工每小時220元起、月休6天以上、可住宿、享勞健保、退休金、年終、工作獎金、生日禮金等待遇，徵求廚助、「剁手」、炒菜，沒有經驗也可應徵，且歡迎二度就業者。

▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



其中「剁手」項目讓不少人看不懂，紛紛留言表示，「剁了手還要我炒菜…人生好難」、「所以誰有剁手的經驗」、「剛好有點『人手』不足呢」、「手不夠剁怎麼辦」，不過有內行網友解答，「剁手是對剁肉師傅的一種稱呼」。

許多網友則認為，「可怕的是薪資吧⋯⋯月休6天，一天10小時」、「而且還『享勞健保』，笑死，這不是基本的嗎？就好像說工作福利：會發薪水，附廁所」、「2頭班、月休6天，等於時間都給這家店才4萬」。