12歲童網購60商品刷光全家積蓄！還有大疆無人機 　母崩潰大哭

▲12歲男童買的商品 。（圖／翻攝自沸點視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

家長將手機給小朋友使用存在風險，大陸安徽六安市一名12歲的男孩，偷偷用媽媽手機網購，花光了家裡15萬元（人民幣，下同，約新台幣63萬元）的積蓄，其中大部分是大疆無人機，且均有損壞無法退款。母親崩潰大哭稱，這些錢是她和丈夫半輩子的積蓄，平時連看病都捨不得花。

綜合陸媒報導，浩浩（化名）今年上國小六年級，平時對電子產品很感興趣，喜歡打手遊。母親是一名在外地打工的農民工，平時很少回家，於是將自己的手機留給了兒子，讓他在家裡照顧父親和外公。

浩浩拿到手機後，利用母親的電話號碼註冊了網購平台的賬號，並用綁定的銀行卡進行大量網購。浩浩母親7月31日上午在外地取錢時，發現自己的卡里只剩下7000元，而之前存款有15萬元，立刻報警。

民警調查發現，浩浩母親的手機上有多條包裹取件資訊，收件人都是「王子」。經過詢問，浩浩承認了用媽媽的手機網購，並將東西藏在外公家和柴垛里。

民警隨即前往藏匿物品的地方，發現了琳琅滿目的「玩具」及零食，其中最昂貴的是無人機產品，有多個是大疆品牌的機器人，單價高達2萬多元。

民警查看交易記錄後發現，浩浩共購買了60多件商品，總金額高達15萬多元，其中大疆牌無人機就高達8萬多元。

面對這樣驚人的數字，浩浩的母親幾乎崩潰了，哭著向民警說，這些錢是她和丈夫半輩子的積蓄，平時連看病都捨不得花，不明白兒子為什麼要買這些東西，「他不知道這些錢來之不易嗎？他不知道這些東西對他沒有用處嗎？他不知道這樣做會傷害我們嗎？」

對此，浩浩表示悔恨和愧疚，自己只是想玩玩，沒有想到會造成這麼大的後果。由於他購買的商品幾乎都有毀損，無法退貨。

民警幫助浩浩母親通過二手平台，找到一些願意收購無人機的好心人，經過協商，以半價將部分無人機賣出，輓回了數萬元的損失。