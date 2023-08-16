高虹安喝不喝咖啡？業者曝真相「為推廣在地產品」嘆：被斷章取義

▲高虹安稱自己不喝咖啡，被網友挖出其過往直播質疑，業者還原當時真相。（圖／翻攝自高虹安臉書直播）

圖文／CTWANT

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署調查後，於本月14日正式以貪污罪起訴高虹安，檢方指出，高虹安甚至連買咖啡機也用公費支出。對此，高虹安強調，自己不喝咖啡，但遭網友翻出她喝咖啡的直播、照片引發質疑。對此咖啡業者出面還原直播真相，高虹安確實有說「自己不喝咖啡」，當時是為了推廣在地咖啡才舉杯品嚐。

高虹安14日開記者會解釋案情時，指出流水帳中最大單價是咖啡機和冰箱，強調「我不喝咖啡，大家都知道」。但民進黨新竹市議員曾資程翻出去年市長選舉期間，高虹安曾與在地業者「赫曼咖啡烘焙體驗工廠」總經理王進忠推廣咖啡進行直播，當時王進忠邊沖咖啡邊問「聽說妳不喝咖啡？」高虹安則回答「沒有，其實我在你們店裡喝，就喜歡上你們家咖啡」，隨後接連品嘗好幾口。曾資程酸高虹安「說謊臉不紅氣不喘，像呼吸一樣自然的功力無人能出其右，堪稱人間極品」。

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王進忠15日接受《三立新聞》訪問還原當時的對話，王進忠說，與高虹安直播時，高虹安提到自己不喝咖啡，當下王進忠則回說，「如果不懂咖啡的人喝咖啡都覺得好喝，那就是真的好喝」，高虹安聽了認同這說法，還表示「拿我來測試是最準的」，她喝完咖啡的反應是「咖啡怎麼會是這種味道！太神奇了！」

王進忠也在臉書發文，表示「業者出來說真話了！高虹安平常是真的沒喝咖啡，推廣在地業者被斷章取義」。「赫曼咖啡」是新竹市的知名烘豆工廠，2022年地方大選期間，高虹安曾與赫曼咖啡合作，推出競選小物「解憂找安咖啡」濾泡式掛耳咖啡包。

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