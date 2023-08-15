　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「棋界宋慧喬」淚控性騷擾　棋王回應了

美女棋士蘇聖芳遭受性騷、霸凌，身心俱疲，一度打算輕生。

▲美女棋士蘇聖芳遭受性騷、霸凌，身心俱疲，一度打算輕生。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

26歲的美女棋士蘇聖芳向本刊投訴，指去年底遭周俊勳2度撫摸背部性騷擾，事後周還聯合其他人對她霸凌。去年12月底，孤立無援的蘇聖芳為了避免再被霸凌，決定鼓起勇氣向海峰棋院秘書長楊寶甘求助，沒想到對方竟一口咬定是她胡思亂想，更誇張的是，楊女不但無視蘇發出的求救訊號，還一邊模仿她失魂落魄的樣子，一邊嘲諷說：「妳現在不像人，妳知道嗎？」對方甚至指她看起來可憐兮兮，都是自作自受，還說她影響團隊士氣，甚至叫她別再反應霸凌問題，因為「講一萬遍都沒有用」。

今年1月，蘇聖芳傳訊息向朋友、姊姊求救，打算循法律途徑自保，隔天有女棋士得知消息，竟跑來對她挑釁、嗆聲，蘇忍無可忍，決定退出國家隊，周俊勳雖一度挽留，但其他女棋士卻嘲諷她「好可憐」「毫無反擊能力」，蘇無法接受，最後決定以「身體不適」為由，自行退隊。

台灣圍棋界傳奇人物周俊勳因臉上有大片紅色胎記，被稱為紅面棋王。（翻攝紅面棋王周俊勳臉書）

▲台灣圍棋界傳奇人物周俊勳因臉上有大片紅色胎記，被稱為紅面棋王。

離隊當天，她針對周俊勳的性騷提出質疑，周當場道歉，但強調是把她當成自己的小孩，並無非分之想。不過，周擔心她退隊後改口，對外透露在棋院遭到性騷、霸凌，也怕蘇母向國訓中心反應，特別告訴她：「如果鬧大，亞運隊會毀了！」並要她簽下切結書，說是因身體不適、自願退出，但蘇堅持不簽，雙方不歡而散，蘇一月的津貼還被扣了3萬多元。

退出亞運代表隊後，蘇聖芳原5萬多元的津貼被扣了3萬多元，僅剩1萬出頭。（蘇聖芳提供）

▲退出亞運代表隊後，蘇聖芳原5萬多元的津貼被扣了3萬多元，僅剩1萬出頭。

蘇聖芳說，她因為遭受性騷、霸凌，委屈退隊，長達半年天天哭著入睡，至今無法參加任何大型比賽，只能在家靜養，希望把這段遭遇說出來後，不要再有人受害，也希望自己能早日走出陰霾，重回最熱愛的棋壇。

針對相關指控，周俊勳透過經紀人Johnny否認，他強調，蘇聖芳確實在1月31日的面談中反應遭性騷，周第一時間也有處理，澄清是拍肩式鼓勵，並為雙方在互動上認知不同表示歉意，但周也強調與選手間的應對都有拿捏分寸，從未有任何逾矩的行為，也沒有集體霸凌的情況，希望蘇聖芳提出確切證據。此外，蘇反應遭霸凌的情況後，周跟棋院都很重視，也希望跟蘇溝通，但至今聯繫不上。針對津貼與切結書的部份，周俊勳也透過經紀人Johnny表示，津貼部由國訓中心處理，教練團不會經手津貼。因蘇聖芳是自願退出，才會按照規定要求她簽切結書。

海峰棋院秘書長楊寶甘表示，她不是蘇聖芳的直屬長官，無權處理霸凌問題，也沒對蘇酸言酸語，對於蘇遭到霸凌的事並不清楚。

中華民國圍棋協會回應，除了選手的日常訓練，協會也在乎他們的身心健康狀況，今年1月，蘇聖芳因身心狀況不適退出國家隊，教練團曾建議她趁年假時放鬆再作決定，但蘇去意已決，教練團只好尊重蘇的決定，事後曾提醒她簽署退訓表，但無法聯繫上蘇。協會也表示將持續釐清教練跟選手的狀況，也希望蘇與協會或教練團聯繫，協會將盡力提供最妥善的協助，維護選手們的權益。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【全文】撫摸背部上下游移　紅面棋王遭控性騷美女棋士
【控棋王性騷霸凌】亞運國家隊爆醜聞　美女棋士控周俊勳性騷霸凌
【控棋王性騷霸凌1】生涯首戰打敗黑嘉嘉　「棋界宋慧喬」淚控紅面棋王伸鹹豬手

 
ET快訊
放榜了！29校缺額6464人　缺額最多大學名單曝
今起新冠自主管理「縮短成5天」！支持性給假全取消
台灣虎航上市飆漲停！　雙人來回機票「只要6757+1元」
高虹安「我不喝咖啡！大家都知道」　影片遭挖打臉
快訊／4歲男童葬身火窟！　33歲男涉縱火燒死弟妹被捕
「棋界宋慧喬」淚控性騷擾　棋王回應了
采子站台八三夭惹眾怒！　廠商嚇壞急砍活動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林惡火2死「犯案動機」曝光！長子放火燒家　繼妹、親弟葬生火窟

行車糾紛暫停路中被開罰+吊牌6個月　運將提告遭駁回

快訊／雲林斗南惡火2死！屋主33歲兒涉縱火　遭警逮捕

8歲女童單車日摔傷門牙！家長求償117萬破局　判決結果出爐

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」：妳沉了，她才爬得上去

「棋界宋慧喬」淚控性騷擾　棋王回應了

台灣棋王遭爆是性騷慣犯！　竟還聯合霸凌美女棋士

快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

雲林惡火2死「犯案動機」曝光！長子放火燒家　繼妹、親弟葬生火窟

行車糾紛暫停路中被開罰+吊牌6個月　運將提告遭駁回

快訊／雲林斗南惡火2死！屋主33歲兒涉縱火　遭警逮捕

8歲女童單車日摔傷門牙！家長求償117萬破局　判決結果出爐

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」：妳沉了，她才爬得上去

「棋界宋慧喬」淚控性騷擾　棋王回應了

台灣棋王遭爆是性騷慣犯！　竟還聯合霸凌美女棋士

快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

雲林惡火2死「犯案動機」曝光！長子放火燒家　繼妹、親弟葬生火窟

分發入學放榜！29校缺額6464人「文化大學1342人最多」

柯文哲控「幾千億沒看到去查46萬」　他轟：智商無法搞清貪污樣態

Gogolook第2季每股賺0.35元　成立以來首度連2季獲利

今起新冠自主管理「縮短成5天」！支持性給假全取消

《彭博》問想與習近平共進哪道料理？　賴清德回應曝

Lisa又被拍到了！　和世界首富兒「私人飛機待機室」被巧遇

碧桂園效應！　小摩：引爆中國REITs違約疑慮

賴清德接受彭博專訪　稱中國製造緊張「國際紅線就是台灣紅線」

洪孟楷曝台電員工心聲　「錯誤的能源政策憑什麼要我們扛？」

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

社會熱門新聞

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

139線連2死　修行人到場：他還在

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈　騎士腦出血送醫

雲林凌晨惡火！　父親及2子女無生命跡象

「棋界宋慧喬」淚控性騷擾　棋王回應了

快訊／雲林惡火2死！屋主33歲兒涉縱火遭逮

即／父救11歲溺水兒遭滅頂！送醫不治

9秒就有5騎士違規騎人行道！就在高雄

高虹安涉貪不認罪　損2次減刑機會

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

3年前偷情淘寶總裁！陸「最有名小三」宣布懷孕

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面