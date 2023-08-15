「棋界宋慧喬」淚控性騷擾　棋王回應了

▲美女棋士蘇聖芳遭受性騷、霸凌，身心俱疲，一度打算輕生。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

26歲的美女棋士蘇聖芳向本刊投訴，指去年底遭周俊勳2度撫摸背部性騷擾，事後周還聯合其他人對她霸凌。去年12月底，孤立無援的蘇聖芳為了避免再被霸凌，決定鼓起勇氣向海峰棋院秘書長楊寶甘求助，沒想到對方竟一口咬定是她胡思亂想，更誇張的是，楊女不但無視蘇發出的求救訊號，還一邊模仿她失魂落魄的樣子，一邊嘲諷說：「妳現在不像人，妳知道嗎？」對方甚至指她看起來可憐兮兮，都是自作自受，還說她影響團隊士氣，甚至叫她別再反應霸凌問題，因為「講一萬遍都沒有用」。

今年1月，蘇聖芳傳訊息向朋友、姊姊求救，打算循法律途徑自保，隔天有女棋士得知消息，竟跑來對她挑釁、嗆聲，蘇忍無可忍，決定退出國家隊，周俊勳雖一度挽留，但其他女棋士卻嘲諷她「好可憐」「毫無反擊能力」，蘇無法接受，最後決定以「身體不適」為由，自行退隊。

▲台灣圍棋界傳奇人物周俊勳因臉上有大片紅色胎記，被稱為紅面棋王。

離隊當天，她針對周俊勳的性騷提出質疑，周當場道歉，但強調是把她當成自己的小孩，並無非分之想。不過，周擔心她退隊後改口，對外透露在棋院遭到性騷、霸凌，也怕蘇母向國訓中心反應，特別告訴她：「如果鬧大，亞運隊會毀了！」並要她簽下切結書，說是因身體不適、自願退出，但蘇堅持不簽，雙方不歡而散，蘇一月的津貼還被扣了3萬多元。

▲退出亞運代表隊後，蘇聖芳原5萬多元的津貼被扣了3萬多元，僅剩1萬出頭。

蘇聖芳說，她因為遭受性騷、霸凌，委屈退隊，長達半年天天哭著入睡，至今無法參加任何大型比賽，只能在家靜養，希望把這段遭遇說出來後，不要再有人受害，也希望自己能早日走出陰霾，重回最熱愛的棋壇。

針對相關指控，周俊勳透過經紀人Johnny否認，他強調，蘇聖芳確實在1月31日的面談中反應遭性騷，周第一時間也有處理，澄清是拍肩式鼓勵，並為雙方在互動上認知不同表示歉意，但周也強調與選手間的應對都有拿捏分寸，從未有任何逾矩的行為，也沒有集體霸凌的情況，希望蘇聖芳提出確切證據。此外，蘇反應遭霸凌的情況後，周跟棋院都很重視，也希望跟蘇溝通，但至今聯繫不上。針對津貼與切結書的部份，周俊勳也透過經紀人Johnny表示，津貼部由國訓中心處理，教練團不會經手津貼。因蘇聖芳是自願退出，才會按照規定要求她簽切結書。

海峰棋院秘書長楊寶甘表示，她不是蘇聖芳的直屬長官，無權處理霸凌問題，也沒對蘇酸言酸語，對於蘇遭到霸凌的事並不清楚。

中華民國圍棋協會回應，除了選手的日常訓練，協會也在乎他們的身心健康狀況，今年1月，蘇聖芳因身心狀況不適退出國家隊，教練團曾建議她趁年假時放鬆再作決定，但蘇去意已決，教練團只好尊重蘇的決定，事後曾提醒她簽署退訓表，但無法聯繫上蘇。協會也表示將持續釐清教練跟選手的狀況，也希望蘇與協會或教練團聯繫，協會將盡力提供最妥善的協助，維護選手們的權益。

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