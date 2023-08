世界最毒蜘蛛咬一口「瘋狂勃起」　他GG連硬2天崩潰了

▲秘魯一名男子被「世界最毒蜘蛛」咬到,勃起整整2天。(示意圖/記者李佳蓉攝)

記者柯沛辰/綜合報導

「世界最毒蜘蛛」巴西流浪蜘蛛(Brazilian Wandering Spider)近日在奧地利多瑙河畔一處超市出沒,掀起話題。對此,秘魯一名男子也透露,他去年在一間別墅工作時,意外被巴西流浪蜘蛛咬傷,儘管幸運保住一命,卻因此持續勃起了2天,留下難以忘懷的陰影。

根據英國《太陽報》報導,羅納德(Ronald)表示,他去年到聖克魯斯一間鄉野別墅工作,不料在天花板上換燈泡時,突然感覺到手指一陣劇痛, 趕緊把手抽回,結果竟看到一隻蜘蛛就緊緊咬住他的手指,嚇得他連忙將蜘蛛甩在地上。

羅納德回憶,他被咬到後20分鐘,手部和手指就開始腫脹,緊接著連手臂上的血管都跟著暴起,「我突然開始冒冷汗,感覺心跳快速且劇烈,彷彿心臟快要跳出胸腔,然後我感覺全身愈來愈虛弱,最後連走路都沒辦法...」

同事見狀,連忙將人送醫。不過,羅納德在送醫途中滿身大汗、渾身發抖,還能清楚感覺到自己勃起,「這種情況(勃起)持續了整整兩天,直到第三天,情況才開始恢復正常。」

之後,醫生給他開了5天份的藥物,並施打疫苗,而羅納德也幸運康復,「但接下來的一周我的手臂仍然麻木,整整一個月我的手指都無法動彈。」

羅納德說,「這一切都是那麼地痛苦且令人難以忍受,這就是為什麼我會一直提醒人們,要非常小心這些蜘蛛。」

巴西流浪蜘蛛經常被發現出沒於香蕉樹叢裡,又被稱作「香蕉蜘蛛」,主要分布於中南美洲的巴西、烏拉圭、巴拉圭和阿根廷等地。

值得一提的是,其毒液中有一種名為「PnTx2-6」的活性分子,若人類、男性被咬到,恐會出現「下體異常勃起許久」的狀況,此外還可能出現心律失常、抽搐、血壓不穩、呼吸困難,甚至休克等症狀。

