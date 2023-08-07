噁！日本7-11飯糰驚見「整隻大蟑螂」　緊急回收近2000商品

▲日本網友分享7-11蟑螂飯糰，引發熱議。（翻攝自推特@itaiTikTok）

圖文／鏡週刊

日本的食安向來被視為十分優良，但近日連鎖便利商店7-11的一款飯糰內，卻被發現包進「整隻大蟑螂」，引起網友熱議，雖然不少人質疑照片的真假，但日本7-11立刻自主回收近2,000個產品，並對於造成困擾致上歉意。

一名日本人日前在IG現實動態分享，7-11的紀州南高梅飯糰竟混入一隻超大蟑螂，直呼實在是太扯了，由於該飯糰包裝是透明的，照片中可以清晰地看到蟑螂還相當完整，只是有點被壓歪了，一旁還有遺落的蟑螂腿。該則限時動態被轉發到抖音、推特，引發網友熱議。

▲網友都被這隻大蟑螂嚇壞。（翻攝自推特@itaiTikTok）

照片讓網友直呼噁心，還有人嘲諷這是7-11新品，「為何不寫警告標語啊」、「1年半前在7-11買到有頭髮的三明治，現在又看到蟑螂飯糰，以後只能買飲料了」、「嚇死了這我超愛的飯糰欸」、「我在Lawson買過有蟲的明太子」、「平常不會買這個飯糰，昨天難得買來吃，結果...」「7-11想讓人攝取蛋白質也太貼心了吧」、「我最愛的飯糰啊啊啊」、「這麼大的異物居然沒有檢查到」、「這也太大隻」。

雖然也有人認為這是造假的照片，但日本7-11發聲明表示，4日上午有2組客人向他們反應此事，因此決定自主回收同產線的1,972個商品，為埼玉縣內部分分店3、4日販售，消費期限在4日下午9時的產品。同時通報衛生所，清潔生產線並找來治蟲業者處理，7-11對於本次造成大眾紛擾與不適致上深深的歉意，將致力防止再度發生類似案件。

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