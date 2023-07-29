考上國考還願！她送「一整筒筆＋22字紙條」暖翻　本尊害羞現身了

▲不少人在準備重要考試時，會向文昌帝君祭拜祈福。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／閔文昱報導

文昌帝君可幫助開智慧、金榜題名、求取事業功名，因此許多民眾在準備重要考試前，都會到文昌廟祈求金榜題名和「求心安」。一名網友分享，他日前到廟宇參拜時，意外發現有考上國考的民眾前來還願，並留下了一整筒筆和一張22字的字條，讓他頓時感到一陣暖意。畫面曝光後，引發熱議。

一名網友在臉書「汐止集團」PO出照片，只見水源路福龍宮的神桌上，出現一桶作答用的2B鉛筆，上頭還貼了一張字條寫著「還願，已考上國考，準備文昌筆給其他考生，可自由拿取！」暖心一幕讓原PO看了不禁大讚，「感謝您，分享福份！」

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▲一名網友到福龍宮參拜，發現有民眾準備一整筒筆還願。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

畫面曝光後，馬上引發網友熱烈討論，紛紛表示「好溫馨喔」、「恭喜也謝謝分享福氣」、「恭喜！祝福你一路貴人相伴、順遂」、「恭喜，有福報的孩子」、「很棒！恭喜～」，該篇貼文也釣出這名前來還願的民眾，害羞表示「居然被福龍宮PO出來，也太不好意思，謝謝大家～」

事實上，文昌帝君又稱梓潼帝君或文昌公，完整稱呼是「文昌梓潼帝君」，負責執掌的項目就是考試、功名和仕途升遷。因此不僅是學生會前去參拜，上班族也會求工作順利，前往祭拜。