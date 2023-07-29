　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

考上國考還願！她送「一整筒筆＋22字紙條」暖翻　本尊害羞現身了

▲▼拜拜（圖／取自免費圖庫pexels）

▲不少人在準備重要考試時，會向文昌帝君祭拜祈福。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／閔文昱報導

文昌帝君可幫助開智慧、金榜題名、求取事業功名，因此許多民眾在準備重要考試前，都會到文昌廟祈求金榜題名和「求心安」。一名網友分享，他日前到廟宇參拜時，意外發現有考上國考的民眾前來還願，並留下了一整筒筆和一張22字的字條，讓他頓時感到一陣暖意。畫面曝光後，引發熱議。

一名網友在臉書「汐止集團」PO出照片，只見水源路福龍宮的神桌上，出現一桶作答用的2B鉛筆，上頭還貼了一張字條寫著「還願，已考上國考，準備文昌筆給其他考生，可自由拿取！」暖心一幕讓原PO看了不禁大讚，「感謝您，分享福份！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一名網友到福龍宮參拜，發現有民眾準備一整筒筆還願。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲一名網友到福龍宮參拜，發現有民眾準備一整筒筆還願。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

畫面曝光後，馬上引發網友熱烈討論，紛紛表示「好溫馨喔」、「恭喜也謝謝分享福氣」、「恭喜！祝福你一路貴人相伴、順遂」、「恭喜，有福報的孩子」、「很棒！恭喜～」，該篇貼文也釣出這名前來還願的民眾，害羞表示「居然被福龍宮PO出來，也太不好意思，謝謝大家～」

事實上，文昌帝君又稱梓潼帝君或文昌公，完整稱呼是「文昌梓潼帝君」，負責執掌的項目就是考試、功名和仕途升遷。因此不僅是學生會前去參拜，上班族也會求工作順利，前往祭拜。

ET快訊
男女「颱風天登山」受困　恐吃25萬罰單

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

考上國考還願！她送「一整筒筆＋22字紙條」暖翻　本尊害羞現身了

基隆女買內衣「1380元→190萬」！店員開錯發票慘了　驚動警協尋

萬安演習正妹6秒跑進超商「日媒重播率最高」　日網：太有魄力了

70歲翁就診驚覺「全身臟器左右相反」！醫照X光愣：萬中無一的身體

哪一道「熱炒料理」最代表台灣？　鄉民激推它：每次上菜瞬間消失

92億股息入帳！郭台銘親曝「要怎麼花」：這就是我的理財之道

杜蘇芮颱風影響台南停電6萬2652戶　台電191人全力搶修全數復電

殘缺「詭異照片」每PO出就瘋傳！調查文如都市傳說⋯被讚衝擊神作

快訊／6縣市豪大雨特報！外圍環流雨勢強襲　最新警戒區域曝

78歲翁不抽菸、無三高突然失智！竟是住這「嫌惡設施」旁害的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

婦偷拿備用鑰匙悠哉闖空門　屋主親戚怒轟：不是第1次

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

高雄百貨營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班無奈：淋得一身濕

考上國考還願！她送「一整筒筆＋22字紙條」暖翻　本尊害羞現身了

基隆女買內衣「1380元→190萬」！店員開錯發票慘了　驚動警協尋

萬安演習正妹6秒跑進超商「日媒重播率最高」　日網：太有魄力了

70歲翁就診驚覺「全身臟器左右相反」！醫照X光愣：萬中無一的身體

哪一道「熱炒料理」最代表台灣？　鄉民激推它：每次上菜瞬間消失

92億股息入帳！郭台銘親曝「要怎麼花」：這就是我的理財之道

杜蘇芮颱風影響台南停電6萬2652戶　台電191人全力搶修全數復電

殘缺「詭異照片」每PO出就瘋傳！調查文如都市傳說⋯被讚衝擊神作

快訊／6縣市豪大雨特報！外圍環流雨勢強襲　最新警戒區域曝

78歲翁不抽菸、無三高突然失智！竟是住這「嫌惡設施」旁害的

中華隊「最美掌旗官」甜美笑容迷倒陸網　微博狂刷一排：好可愛

考上國考還願！她送「一整筒筆＋22字紙條」暖翻　本尊害羞現身了

俄羅斯指控烏軍：飛彈「恐攻」平民區　將採取嚴厲報復措施

天成世貿會館爸氣十足烤鴨宴　日勝生加賀屋豪奢會席料理

北市大安驚傳持刀隨機傷人　美籍女子「路過被拉扯」肩膀擦挫傷

基隆女買內衣「1380元→190萬」！店員開錯發票慘了　驚動警協尋

萬安演習正妹6秒跑進超商「日媒重播率最高」　日網：太有魄力了

美國6月PCE年增3.0%　放緩至2年多來低點

70歲翁就診驚覺「全身臟器左右相反」！醫照X光愣：萬中無一的身體

爸爸LINE誤傳情色片！　女兒尬爆求救：該怎麼回？

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

生活熱門新聞

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

宜蘭規模4.5地震　最大震度3級

超正檢察官10年前是「宅男」　照片公開

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

他砸150萬開拾汣茶屋！7天獲利驚人

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

超速40公里重罰3.6萬！民眾吃不消喊放寬　交部拒絕曝原因

臨時宣布停班課！陳其邁無奈曝心聲：很困難的決定

6縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

北科大總召首發文！　秀新畫作　

12星座「最新一周運勢」！雙魚小心惹麻煩

元老級北車街友　勸後輩：年輕不懂事，老了會後悔

更多熱門

相關新聞

交通部接棒！導遊領隊國考走入歷史

交通部接棒！導遊領隊國考走入歷史

今年3月的導遊、領隊人員考試是最後一次由考選部辦理，明年起將改由交通部舉辦；考試院長黃榮村說，盼交通部能持續精進評量模式，以符合觀光旅遊業的發展需求。

狼師噁舔女研究生胸！辯：她偷我DNA

狼師噁舔女研究生胸！辯：她偷我DNA

南韓國考答案卷誤銷毀　600考生被迫重考

南韓國考答案卷誤銷毀　600考生被迫重考

新北古城文昌廟多　吸引考生參拜求好運

新北古城文昌廟多　吸引考生參拜求好運

黃捷校園演講　成活動文昌帝君

黃捷校園演講　成活動文昌帝君

關鍵字：

文昌帝君國考

讀者迴響

熱門新聞

美男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮讓他超自豪

鳳梨認吸毒：我確實做過！　宣布提告

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

喊「請中共照顧基隆人」呂美玲宣布退出國民黨

大安驚傳持刀隨機傷人　美籍女子肩膀擦挫傷

颱風遛狗　路上遇到的全是同品種

鳳梨爆她偷拍對話外流、打電話要錢！罔腰發聲了

鳳梨認曾吸毒！蝦皮搜「K盤」：5星好評附圖

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

鳳梨墮胎「對質私訊」扯出罔腰！

「蒟蒻講幹話」出現了！上線新影片：跟各位講我怎麼從醫院離開

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

男女颱風天登山受困　恐吃25萬罰單

更多

最夯影音

更多
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的
杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面