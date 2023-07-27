每店限量20份！　穿恐龍裝「吃免費炸雞、漢堡」只有1天

▲速食店第2彈哥吉拉聯名開跑了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

第2彈來襲！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」今年驚喜找來怪獸之王「哥吉拉Godzilla」合作，聯手推出聯名套餐、限量周邊，吸引一票怪獸迷瘋搶，即日起終於迎來第2波聯名，強勢推出全新「哥吉拉咆哮餐」，一次就能爽吃4種人氣炸物，並加碼祭出限時1天穿恐龍裝免費吃炸雞、漢堡等活動，趕緊先筆記時間。

▲買哥吉拉咆哮餐有超酷包裝還送貼紙。

「繼光香香雞X哥吉拉」第2波聯名開跑，必吃最新「哥吉拉咆哮餐」，內含香香炸雞、香香三角骨、美式脆薯及甜心地瓜球共4種人氣炸物，搭配哥吉拉大戰漫畫風包裝，提在手上簡直超酷到不行，且買還送限量哥吉拉貼紙1組，即日起至8月30日限時開吃，數量有限，售完為止，且買聯名套餐同樣也能加購全球限量哥吉拉造型碗，只有5000個，鐵粉肯定要收。

▲限時1天穿恐龍裝至指定門市可爽吃炸雞、漢堡。

為慶祝最新聯名活動開跑，7月29日限時1天只要穿著恐龍裝至指定5門市包括台北西門店、新北府中店、桃園站前店、台中勤美誠品專櫃及高雄SKM PARK專櫃，就可免費吃「中份香香炸雞1份」，每門市限量20份，送完為止；加碼穿恐龍裝至台中中山旗艦店則可爽吃「蜂蜜塔塔炸雞堡1份」，同樣只有20份，小確幸肯定要收。

▲必勝客任選3個大比薩下殺47折吃。

另，速食控的小確幸還有「必勝客3個大比薩888元吃」限定優惠，較原價等同於下殺47折，即日起至8月8日於全門市開吃，俗到爆炸，提醒第一個大比薩可在15款經典口味中任選，第2個及第3個則須選555至565元口味，而松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩、日式味噌鮭魚燒比薩、財圓滾滾金干蝦比薩則不適用此活動。