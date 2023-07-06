45層傾斜設計外加「大裙襬」　台泥杭州公亮大樓紀念辜振甫

▲台泥杭州公亮大樓預計於2024年第二季竣工。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／杭州報導

台泥選定浙江杭州建造大陸營運總部，為紀念已故董事長辜振甫，總部命名為公亮大樓，預計於2024年第二季竣工。項目經理陳宥瑞向《東森新媒體ETtoday》介紹，總部建造金額達35億元人民幣，採用冰蓄冷和地源熱泵系統，打造綠色節能型建築。

台泥杭州公亮大樓位於錢江世紀城核心區，由美國KPF事務所設計，取材是辜振甫所喜歡的京劇水袖和書法藝術的元素，總建築面積18萬4481平方公尺，總高度210公尺共45層。

▲陳宥瑞在接受採訪。（圖／記者蔡儀潔攝）

陳宥瑞在介紹「最難建造」部分時談到，主樓因採傾斜設計，最底層約3000平方公尺、最頂層則僅有2000平方公尺，因此每一片玻璃大小都不同，且主體結構呈菱形，有大量鋼骨構建，因此整體耗費工時較一般大樓長了約三分之一。

為何建造傾斜塔樓和曲面狀裙樓？陳宥瑞表示，杭州有「絲綢之府」之稱，曲線形設計展現裙擺的概念，整個大樓希望與周圍建築做出區隔，並體現故事性，未來1至4層規劃建成百貨公司，4層到33層是辦公室，33到45層是台泥的酒店。

「綠色」是公亮大樓的核心理念，陳宥瑞介紹，為打造節能型現代化大樓，主要從三大方面進行，首先透過「冰蓄冷系統」，在晚間以電力製冰儲存在蓄冰裝置中，白天融冰釋放所儲存冷量，減少用電高峰時段負荷。

陳宥瑞接著稱，其次是打造「地源熱泵系統」，將管線打進地下120公尺，實現能量從低溫向高溫熱源的轉移，譬如夏天水溫30度，下去再上來水就會變成17度，之後再用電製冷；冬天亦是將約0度的冰水變為約17度，加溫後即可用作暖氣。

▲台泥杭州公亮大樓完工模型 。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，公亮大樓使用太陽能玻璃，利用儲能設備存儲，進而提供充電樁使用。未來10年台泥的三大發展主軸亦將圍繞低碳建材、資源循環及綠色能源，邁向2050年淨零排放目標。

▲杭州亞運將於9月23日至10月8日舉辦，圖為主場館「大蓮花」。（圖／記者蔡儀潔攝）

「下一個北上廣深就是杭州」，陳宥瑞談及台泥大陸總部為何落戶杭州時稱，首先經過G20峰會和今年亞運會的舉辦，整座城市都進行了改造，市政配套基礎建設均有所提升，且網際網路業發達人才儲備量大，「因此我們判斷，杭州是中國大陸最有潛力的城市。」

陳宥瑞指出，第二個原因是台泥董事長張安平祖籍浙江，有更多情感連接，加之杭州深厚的文化底蘊代表了東方元素，希望能以此為基礎融合最新的綠色節能技術。

▲張安平、雲朗觀光集團董事長辜懷如、中國工商銀行浙江省分行負責人周燦森共同啟動杭州公亮大樓封頂儀式。（圖／台泥提供）

杭州公亮大樓6月19日舉行了封頂儀式，台泥企業團董事長張安平表示，老董事長象徵著橋的精神，他總是準備好聆聽，追求和諧，扮演連結與彌合的角色，台泥也將繼承這樣的精神，在未來扮演創造、溝通與連結古今中外的角色，公亮大樓更是台泥打造的產業跨越到無限未來的橋樑。