正妹老師教性教育！親教青少年「戴套」　網嗨喊：我也想上⋯課

▲網友都羨慕有正妹老師教性教育。（翻自bipblog.com）

圖文／鏡週刊

日本一段新聞節目片段，近日引發當地網友關注，該報導介紹對中學生的性教育推廣，但不少人發現實行教學的老師，竟然是正妹，讓很多網友感到羨慕並引起熱議。

日本的兩性平等議題，多年來都被國內外所詬病，因此現在的日本教育，也相當注重兩性教育，並希望傳達正確的性觀念給青少年們，防止行為偏差。最近有一個日本的新聞特別節目，介紹青少年的性教育教學，為了讓少男少女們更能輕鬆地、無代溝學習，主辦單位特別請來正妹大學生，給這些青少年們上性教育。

▲上課討論的問題都相當辛辣。（翻自bipblog.com）

畫面可見，課堂中討論的內容都相當辛辣，包括戴套問題、如何拒絕男生的不合理要求，以及如何分辨男生的真假求愛等。在課堂期間，正妹老師們也與學生們相處融洽、互動熱絡，且在正妹老師們的解釋下，少男少女們對於兩性知識，也有了進一步的認識。

其實這是一段約在6年前發布的新聞片段，但最近又被日本網友翻出並引發討論，網友們就直呼：「如果當年我的老師也是這麼可愛，我也想好好上...課」、「性觀念真的要從小做起」、「為什麼有種SOD即視感？」

▲老師與學生互動熱絡。（翻自bipblog.com）

▲雖然這是6年前的新聞節目片段，但最近再度引發日本網友討論。（翻自bipblog.com）

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