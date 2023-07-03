瓜地馬拉首輪大選結果將重新審查　美警告：破壞選舉將威脅民主

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對瓜地馬拉可能出現干預選舉結果的情況表達關切。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

拉丁美洲友邦瓜地馬拉6月25日舉行總統大選，由於無人得票過半，將在8月20日進行決選。首輪獲得最高票的前第一夫人托瑞斯對投票結果提出質疑，瓜地馬拉最高法院1日下令重新審查。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2日對試圖干預選舉結果表達深刻關切，並警告破壞選舉是對民主的威脅。

根據路透社報導，贏得的首輪選舉的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres，已故總統柯洛姆的前妻）聲稱投票遭到操弄，她與所屬政黨和盟友對選舉結果提出質疑。瓜地馬拉最高法院已於1日下令重新審查6月25日選舉的選票，因此接下來可能在8月20日前重新計票。

▲瓜地馬拉大選第一輪投票中，曾發表「親中」言論的阿雷巴洛（右）爆冷門奪下第二高票，僅次於前第一夫人托瑞斯（左）。（圖／路透）

意外「爆冷」以第二高票之姿擠進決選的候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）認為，托瑞斯的投票審查請求缺乏法律依據，並且危及選舉進程。中間偏左的64歲國會議員阿雷巴洛曾在受訪時表示，一旦當選瓜地馬拉總統，則將致力尋求發展和中國的貿易關係，並持續擴大雙方關係。他還強調，瓜地馬拉的外交政策必須以自身利益為基礎，沒人可對瓜地馬拉的立場指手畫腳。

美國國務卿布林肯2日表示，美國對於試圖干預瓜地馬拉第一輪總統大選結果深表關切，並支持包含由美洲國家組織（Organization of American States，OAS）在內的觀察員組織，對選舉做出的有效性調查結果。他警告，破壞選舉結果將是對民主的嚴重威脅，影響深遠。

歐盟也從旁監督了這次投票，並表達支持瓜地馬拉最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）宣布的結果。歐盟呼籲瓜地馬拉各機構與政黨尊重選舉過程，以及其「明確體現的公民意願。」

瓜地馬拉最高選舉法庭2日表示，將遵循最高法院裁決，指示各分支機構在5天內審查選票。此前，最高選舉法庭已於6月30日完成一次審查。瓜地馬拉外交部則發布公開聲明，要求國際社會尊重其主權與遵守不干涉內政的原則。