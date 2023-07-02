未婚夫要求「別穿白紗結婚」氣到哭出來　真相讓準新娘傻眼

▲未婚夫大發脾氣，直說女子不該穿白色婚紗，因為她早就不是處女。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名27歲女子開心籌備婚禮，也想和其他新娘一樣在結婚這天穿上白紗，但未婚夫卻不允許她穿上白色禮服，為此大發脾氣甚至情緒潰堤哭出來，原因是她早在18歲那年就把童貞獻給前男友，「不夠純潔」。這一切讓她開始思考，究竟是否要嫁給眼前這個男人。

鏡報報導，女子與與未婚夫瑞安（Ryan，化名）交往6年，已經訂婚的兩人著手籌備結婚宴客的事情，但他卻對她提出不要穿白紗的要求，令她感到意外。她形容，瑞安是個非常有藝術感的人，推測這項要求可能與當天婚禮攝影拍照出來的效果有關，不過她還是決定在當天穿白色禮服。

然而兩周後拿到白色禮服後，瑞安大發脾氣，直說她應該要穿紅色禮服，因為她早就不是處女。瑞安為了得到認可，把這件事情告訴他的母親，深信母親會站在他那一邊，會去說服未婚妻不要穿白紗，但事情發展並非他所想的那樣。

女子透露，瑞安母親選擇站在未來媳婦這一邊，「他的媽媽還說，他（瑞安）同樣也失去第一次了，那他或許也要穿上紅色衣服。」這讓他情緒潰堤哭了出來，還說未婚妻穿上白紗等同欺騙所有賓客。

其實女子是在與前男友4年戀情結束之後，才和瑞安相遇，但瑞安似乎一直很在意她在18歲失去第一次的事情，甚至感到不安，特別是當時她認識瑞安的時候，瑞安還是處男。女子直言，「這一切都讓我開始懷疑，是否真的要嫁給這個男人。」