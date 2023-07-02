　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

未婚夫要求「別穿白紗結婚」氣到哭出來　真相讓準新娘傻眼

▲▼結婚,新娘,婚禮,新人,禮服,婚紗,白紗。（圖／CFP）

▲未婚夫大發脾氣，直說女子不該穿白色婚紗，因為她早就不是處女。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名27歲女子開心籌備婚禮，也想和其他新娘一樣在結婚這天穿上白紗，但未婚夫卻不允許她穿上白色禮服，為此大發脾氣甚至情緒潰堤哭出來，原因是她早在18歲那年就把童貞獻給前男友，「不夠純潔」。這一切讓她開始思考，究竟是否要嫁給眼前這個男人。

鏡報報導，女子與與未婚夫瑞安（Ryan，化名）交往6年，已經訂婚的兩人著手籌備結婚宴客的事情，但他卻對她提出不要穿白紗的要求，令她感到意外。她形容，瑞安是個非常有藝術感的人，推測這項要求可能與當天婚禮攝影拍照出來的效果有關，不過她還是決定在當天穿白色禮服。

然而兩周後拿到白色禮服後，瑞安大發脾氣，直說她應該要穿紅色禮服，因為她早就不是處女。瑞安為了得到認可，把這件事情告訴他的母親，深信母親會站在他那一邊，會去說服未婚妻不要穿白紗，但事情發展並非他所想的那樣。

女子透露，瑞安母親選擇站在未來媳婦這一邊，「他的媽媽還說，他（瑞安）同樣也失去第一次了，那他或許也要穿上紅色衣服。」這讓他情緒潰堤哭了出來，還說未婚妻穿上白紗等同欺騙所有賓客。

其實女子是在與前男友4年戀情結束之後，才和瑞安相遇，但瑞安似乎一直很在意她在18歲失去第一次的事情，甚至感到不安，特別是當時她認識瑞安的時候，瑞安還是處男。女子直言，「這一切都讓我開始懷疑，是否真的要嫁給這個男人。」

ET快訊
快訊／董座離世！　合庫金發重訊了
快訊／6縣市「大雨特報」！　雨彈狂轟到入夜
快訊／艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲了！
做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族
住家騎樓停車　8小時吃4張罰單！
50年老公寓房東開價1千萬！他「年收55萬」想買　專家點頭了
鯊魚猛咬！他絕望等死「海豚現身救一命」　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

九州豪雨未停歇！土石流河水暴漲「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

等了160年！　荷蘭國王為奴隸制歷史正式道歉

敘利亞軍方：防空系統擊落以色列導彈　數枚落地未釀傷亡

英公衛醫療體系17萬人出走　護理師離職率創10年新高

摩爾多瓦機場槍擊2死！　男被拒入境「奪槍殺保全」後重傷昏迷

未婚夫要求「別穿白紗結婚」氣到哭出來　真相讓準新娘傻眼

鯊魚猛咬5口！他絕望等死「海豚現身救一命」　專家曝真相

老婆出門上班！老公在家中「與朋友妻出軌激戰」　被10歲女兒撞見

現代集團會長欲訪金剛山　慘遭北韓狠拒！北韓不再將南韓視為同胞

恐怖情人爬窗進屋！美15歲女生日前遭槍殺　弟目睹悲劇還幫搬屍體

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

九州豪雨未停歇！土石流河水暴漲「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

等了160年！　荷蘭國王為奴隸制歷史正式道歉

敘利亞軍方：防空系統擊落以色列導彈　數枚落地未釀傷亡

英公衛醫療體系17萬人出走　護理師離職率創10年新高

摩爾多瓦機場槍擊2死！　男被拒入境「奪槍殺保全」後重傷昏迷

未婚夫要求「別穿白紗結婚」氣到哭出來　真相讓準新娘傻眼

鯊魚猛咬5口！他絕望等死「海豚現身救一命」　專家曝真相

老婆出門上班！老公在家中「與朋友妻出軌激戰」　被10歲女兒撞見

現代集團會長欲訪金剛山　慘遭北韓狠拒！北韓不再將南韓視為同胞

恐怖情人爬窗進屋！美15歲女生日前遭槍殺　弟目睹悲劇還幫搬屍體

遭爆對路人母女瘋狂吼叫！　《閃電俠》伊薩米勒保護令被撤發聲了

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

新歌才惹議！崔叡娜因「狀態不佳」取消打歌預錄　韓網反應曝光

原是LE SSERAFIM候選成員！　再戰HYBE選秀「當作最後機會」

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

合庫金董座林謙浩離世　公司：業務營運不受影響

神劇《新世紀福爾摩斯》復活了！　BBC史上最完整片單一次看

婆媽愛犯「1禁忌」害冰箱超耗電！台電曝3妙招：別再噴錢

火箭言出必行！網羅灰熊布魯克斯鎖定2目標都到手

毒蟲見警狂奔鑽車陣　警徵民用機車追捕！騎士感動比讚

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

國際熱門新聞

影片曝！少年月台邊洗便當盒　下秒被火車撞飛

芭蕾老師兼差拍AV　挺E奶裸舞暗黑橋段曝

她罹癌宣告死亡　葬禮前竟「奇蹟復活」

新婚夜太累不想愛愛　她隔天被提離婚

《捍衛戰士》效應　美軍禁協製屈服中國審查電影

南韓爆95起無戶兒童案！已有8人死亡

鯊魚攻擊「海豚救他一命」真相曝光

賣私密片賺36萬元！推特21歲正妹「遭逮爆紅」

CEO疑「用過期材料」造泰坦號　他慶幸沒搭上

雲霄飛車出現裂縫　柱子晃動驚險瞬間曝

越南失業人口破百萬　這4行業裁員20多萬人

老公與朋友妻出軌激戰　被10歲女兒撞見

她用豬屍做出「真．小豬撲滿」如重獲新生

51區旁！　他洞穴探險離奇失蹤

更多熱門

相關新聞

南消成功讓父親順利參加女兒婚禮

南消成功讓父親順利參加女兒婚禮

台南市消防局歸仁區民眾報案，稱57歲林姓男子突然昏迷叫不醒且全身僵直，呈現瀕死性呼吸，119立即派遣保西消防分隊救護車前往搶救，在一連串高級急救救命術的搶救下，送至成大醫院後，由急診轉入加護病房施行低溫療法，狀況穩定後再移至普通病房，11天後出院，1日到分隊感謝消防人員救命。

結婚第1天就被綠　新娘「洞房隔天」就生了

結婚第1天就被綠　新娘「洞房隔天」就生了

Jo Malone推出「婚芳盛宴」服務

Jo Malone推出「婚芳盛宴」服務

爸忍淚嫁女兒　真心話逼哭全場

爸忍淚嫁女兒　真心話逼哭全場

女訂婚典禮被表弟榮譽處決　當眾刺殺

女訂婚典禮被表弟榮譽處決　當眾刺殺

關鍵字：

婚禮新娘白紗婚紗新郎

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

艾怡良公開致歉：我會一位一位去道歉

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面