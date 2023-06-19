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100周年「迪士尼動畫展」開跑！2023新作《星願》藝術品搶先亮相

▲▼100周年「迪士尼動畫展」台灣唯一站開跑。（圖／聯合數位文創提供）

▲100周年「迪士尼動畫展」台灣唯一站開跑。（圖／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／台北報導

華特迪士尼動畫工作室創立100周年，全球粉絲期盼的百年慶典在世界各地熱鬧登場，而台灣也沒有缺席，將於6/21起至10/11在中正紀念堂舉行「迪士尼動畫展」，集結40部動畫、500多件的手稿、素描、彩稿、概念藝術作品，此次展覽也是台灣唯一一站，同時也祭出青年專屬「文化幣」優惠價，迪士尼粉絲必把握！

「迪士尼動畫展」由華特迪士尼動畫研究圖書館授權，集結40部迪士尼經典動畫，精選出500多件的經典作品手稿、素描、彩稿、概念藝術作品，搭配經典動畫場景與影片，帶領觀眾瞭解華特迪士尼動畫工作室百年來經典深植人心的作品，如何從平面的手畫稿製成栩栩如生的動畫影片。
 
為響應文化部針對18～21歲青年發送成年禮金每人1200點「文化幣」政策，主辦單位也特別推出迪士尼動畫展文化幣專屬優惠方案，6/21起使用文化幣在現場票亭購票，享優惠價330元/張（原價420元/張），限量1000張。

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▲▼100周年「迪士尼動畫展」台灣唯一站開跑。（圖／聯合數位文創提供）

▲《小美人魚》象徵迪士尼動畫工作室新時代的開始，其拍攝時使用多項特殊技術，真實地呈現大海的不同樣貌。

展覽揭開百年動畫技術沿革，1937年發行的《白雪公主與七個小矮人》採用紅藍綠膠片底片製作，是史上第一部彩色動畫長片；1989年的《小美人魚》象徵迪士尼動畫工作室新時代的開始，其拍攝時使用多項特殊技術，真實地呈現大海的不同樣貌；1991年的《美女與野獸》中令人難忘的女主角與野獸共舞的畫面，則是迪士尼動畫工作室首次使用數位技術渲染的技術，是展覽中的一大亮點。

▲▼100周年「迪士尼動畫展」台灣唯一站開跑。（圖／聯合數位文創提供）

▲迪士尼動畫工作室的藝術家們，為了《動物方城市》研發軟體，創造出更逼真的動物毛髮畫面。

而2010年《魔髮奇緣》結合眾多全新的數位技術，將傳統手繪的動作及線條感，與電腦繪圖技術融合為一。2016年上映的《動物方城市》，迪士尼動畫工作室的藝術家們更研發出軟體iGroom，創造出更逼真的動物毛髮畫面，讓影片中每個動物毛髮都能以不同的方式展現。

▲▼100周年「迪士尼動畫展」台灣唯一站開跑。（圖／聯合數位文創提供）

▲《小飛象》以生動的火車旅行、小飛象與媽媽觸動人心的溫暖故事造成熱烈回響。

華特迪士尼動畫工作室構築於動畫技術基礎上的人物設定、角色塑造與故事創作，是使平面畫稿能在大銀幕栩栩如生呈現，且廣受全球觀眾喜愛的關鍵因素。這次也展出眾多被賦予深刻情感的角色設計歷程，例如誕生於1941年二戰期間的作品《小飛象》，以生動的火車旅行、小飛象與媽媽觸動人心的溫暖故事造成熱烈回響。

1995年《風中奇緣》創作團隊經過對原住民歷史與文化的詳盡考察，首度以族群與歷史的主題展現對文化的多樣性以及多元價值觀的重視。2013年造成全球轟動的《冰雪奇緣》，兩位堅強獨立的女主角，譜出令觀眾感動不已的手足篇章。展覽將展出兩部《冰雪奇緣》電影的珍貴手稿，此外，艾莎、安娜還有可愛雪寶的3D模型也是必看亮點之一。

▲▼100周年「迪士尼動畫展」台灣唯一站開跑。（圖／聯合數位文創提供）

▲《冰雪奇緣》兩位堅強獨立的女主角，譜出令觀眾感動不已的手足篇章。
 
此次也展出自1928年米奇初登大銀幕之作《威利汽船》，到2023年底即將上映的最新動畫電影《星願》的珍貴藝術作品，展場也將放映多部迪士尼經典動畫的片段，觀眾可走進迪士尼動畫創作的幕後歷程，深入了解故事的情節構築與創作概念，見證華特迪士尼動畫工作室一世紀以來的非凡成就。

周邊方面，多款以經典手稿、彩稿、藝術作品精心打造的限定商品，包括小飛象與妙妙貓款晴雨兩用傘，還有超可愛米奇與唐老鴨款飲料提袋，兼具可愛實用與環保，迪士尼粉絲絕對不能錯過！
 
除了展覽內容，主辦單位也特別推出多場推廣活動，包括看繪本說故事、角色人物黏土手作、手作動畫DIY的動畫師體驗等，邀請大、小朋友盡情發揮創意。凡購票入場者。還可參加「香港迪士尼樂園」酒店住宿與入園門票抽獎。

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