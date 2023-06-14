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梨山耶穌堂辦婚禮！參山處徵選12對新人　婚紗票選第一有獎

▲超夢幻！參山處徵選12對國內外新人到雲端上辦婚禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲超夢幻！參山處徵選12對國內外新人到雲端上辦婚禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

到雲端上辦婚禮！參山國家風景區管理處辦理宣布，將於10月6日至7日在全國最高的教堂梨山耶穌堂舉辦「2023雲端上的婚禮」，將徵選12對佳偶參加雲端上婚禮活動，包括9對國內新人、2對外籍新人（至少1人為外籍）及1對結婚滿50年的金婚夫妻，獲選佳偶除了可在梨山耶穌堂參加高山婚禮，也可以在梨山拍攝婚紗、參加婚禮音樂會以及高山特色婚宴等。

參山處指出，「2023雲端上的婚禮」徵選報名將自即日起至7月31日止，歡迎國內外符合徵選資格的人選報名參加，最後將選出12對佳偶將在梨山耶穌堂舉行婚禮。12對佳偶包含9對新人，婚期已訂於今年之新人，或已登記結婚但未舉辦婚禮者以及2對外籍新人（每對至少有一人須為非臺灣國籍者）、1對結婚滿50年的金婚夫妻等。獲選每對新人的婚禮將提供新人住宿、新秘妝髮、家屬喜宴餐點、婚紗拍攝、袖珍金鏟、戒指1組、婚禮活動精緻團體照硬殼書夾(含光碟)1式等，報名費用每對9999元。

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▲超夢幻！參山處徵選12對國內外新人到雲端上辦婚禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲參山處長曹忠猷表示，希望打造高山特色婚禮，成為台灣第3個觀光婚禮品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，在10月6日、婚禮前一晚，將有婚禮音樂會與原住民風格派對市集，讓新人們、親友們、遊客與在地民眾們一同感受婚禮浪漫快樂氣氛。10月7日婚禮當天，將會邀請參與親友民眾一起參與票選最佳婚紗評選活動，第1名將獲得新台幣9999禮金，另有加碼活動，有機會獲得日本來回機票及新人禮等各項好禮。

參山處長曹忠猷表示，交通部觀光局舉辦的「阿里山神木下的婚禮」及「南島婚禮」已成為台灣2大婚禮觀光品牌，參山處在2020年首辦「雲端上的婚禮」受到各界熱烈回響，今年疫情之後在整建後別具特色的耶穌堂續辦雲端上的婚禮，將打造高山特色婚禮成為台灣第3個觀光婚禮品牌。未來也將規劃耶穌堂成為全台最高海拔的婚禮教堂。

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