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社會 社會焦點 保障人權

景文科大男女騎車夜遊…她「1舉動」遭飆速轎車撞噴亡　友人重傷

記者黃資真／新北報導

新北1名景文科技大學的20歲女大生騎擋車欲左轉安一路時，為了跟上已穿越路口的19歲男同學，違規闖紅燈，遭飆速的直行轎車撞飛，轎車再撞上停靠路邊的男子，導致女子身亡、男子重傷撿回一命。新北地院日前判決出爐，轎車駕駛依過失致死罪處6月、過失傷害罪因和解成功，公訴不受理。

▲▼景文科大。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲景文科大1對男女騎車夜遊，遭飆速轎車撞飛。（圖／資料照）

回顧此案，2021年4月23日晚上10時10分，吳姓女大生、陳姓男大生2人騎乘檔車出遊，行駛至交岔路口欲左轉安一路時，陳男先行左轉，輪到吳女時，號誌正好轉為紅燈，陳男則是臨停路邊等待。

過了幾秒後，吳女擺了擺頭以為沒車，違規闖紅燈穿越，這時蘇姓男子駕駛自小客車，以89.8公里嚴重超過速限的時速直行，不慎撞上吳女，吳女當場被撞飛數公尺遠，接著車輛持續往前又撞到臨停的陳男，雙雙倒地昏迷。

▲▼景文科大。（圖／記者陳雕文翻攝）

警消獲報到場將2人送醫搶救，吳女因頭部外傷併多發性顱內出血、雙側氣胸、左肘骨折、胸骨骨折等嚴重傷勢，宣告不治，陳男則是腦出血、左側脛骨及腓骨骨幹開放性骨折、左側近端肱骨骨折，經搶救後撿回一命。

經鑑定此案肇責，吳女、蘇男均違反道路交通安全規則，皆有過失，而吳女未依號誌逕行左轉、禮讓直行車先行，為肇事主因；蘇男在速限30公里的路段飆到89公里、未充分注意車前狀況為次因，依過失致死、過失傷害罪起訴。

新北地院法官審酌蘇男犯後終能坦承犯行，深表悔意，亦表明有意願賠償彌補被害人家屬，惜因雙方就賠償金額認知相差過鉅，未能達成和解，依過失致死罪處6月，得易科罰金。

過失傷害罪部分，由於蘇男當庭與陳男達成和解，現已履行完畢，並撤回告訴，因此予以公訴不受理。

▲▼景文科大。（圖／記者陳雕文翻攝）

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