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超扯婚錄「亂入嗑桌菜、喝酒水」！新娘氣壞PO文反挨告…結局曝光

▲▼超誇張婚錄讓新人氣炸。（圖／翻攝爆料公社）

▲超誇張婚錄亂入鏡頭，甚至狂嗑桌菜、喝酒水，讓新人氣壞。（資料圖／翻攝自爆料公社）

記者戴若涵／台北報導

台北一對新人2020年底在知名五星級飯店舉辦婚宴，為記錄下這個幸福時刻，決定聘請婚錄，沒想到對方當天除了不斷入鏡外，甚至還在婚宴上大塊朵頤、享受酒水，氣得新人當場掏出3千元，請他馬上離開，並在事後向攝影師所屬的公司反映，但該公司卻不予理會，氣得新娘決定PO文爆料。事件曝光後，躍上媒體版面，攝影師與其所屬公司反向新娘提告求償15萬元，日前判決出爐！

一對新人2020年12月26日請朋友代為發文並附上照片控訴，2020年12月24日他們於台北知名五星級飯店舉辦婚宴，請了婚錄到現場，沒想到當天文定儀式於上午10點開始，婚錄卻10點才到現場，還用強光照在新娘臉上，另外聘請的婚攝出聲請婚錄不要這樣做，婚錄卻生氣地回應「沒辦法」。

PO文中提到，迎娶環節時婚錄都站在很奇妙的位置錄影，包括新郎旁邊、新郎與伴郎伴娘的中間，甚至還出手推擠伴娘，叫伴娘走開，不斷亂入親友的鏡頭；到了晚宴時，該名婚錄甚至狂吃狂喝新人餐前酒會準備的餅乾、酒，還當場坐到遲到賓客的位置上享用桌菜，令新人忍無可忍決定請他離開，但該名婚錄卻發酒瘋賴著不走，嚷嚷要拿到工資才離開，並報警叫警察來到現場，整場婚禮被搞得烏煙瘴氣，最後新人只得先掏3千元請婚錄離開。

PO文指出，事隔一日該名婚錄所屬的公司也未主動向新人聯繫，面對新人電詢時先稱，覺得新人很忙，想說過2、3天再打，並稱，這位婚錄工作很久了，沒有碰到這種狀況過，會與主管討論過後再與新人聯繫。

再隔一日，新人致電詢問，卻獲得接線小姐「很忙」、「沒時間回覆」的回應，並罵新人將氣遷怒在她身上，氣得新人只好撂話，「如果不回覆我會去訴諸媒體」，但對方嗆聲，「麻煩你快點去，我都沒說你把我們師傅趕出去了！還要上媒體！」並稱，這是新人與婚錄間的恩怨，請不要遷怒到公司身上，下周會再請主管與新人聯繫。

▲▼婚禮、婚宴、宴客、喜宴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新人砸大錢在五星級飯店舉行婚宴，卻被婚錄搞砸，氣壞PO文控訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案飯店無關，下同）

這篇PO文曝光後引發網友討論，事後該攝影公司、婚錄反過來向新娘提告妨害名譽，並提出民事告訴求償15萬元。其主張，當時新人有聘請另一名婚攝，雙方因燈光問題產生誤會，導致新人不悅，將氣出在黃姓婚錄身上，且黃姓婚錄從早忙到晚都沒有離開現場，晚宴時全部工作人員都有便當可以吃，卻只有黃姓婚錄沒有，「隨手拿桌上餅乾充飢，和到桌上吃一點飯菜」，竟引起新郎不滿，立即要求黃姓婚錄離開現場。

攝影公司指出，事發當下黃姓婚錄一再道歉，但新人家長卻堅持要結束其工作，黃姓婚錄事後不甘受辱才會再次與新郎理論，雙方也在警方與新郎家長的協調下達成和解，但新娘之後卻又在PTT上PO文，造成攝影公司名譽受損，已違反加重誹謗罪、個人資料保護法，請求除去張貼誹謗文字的公告，並向新娘求償5萬元。

攝影公司再針對PO文中照片提告，認為新聞媒體露出的照片都沒有遮蔽、塗黑，再向新娘求償精神撫慰金5萬元；除此之外，攝影公司與黃姓婚錄聲明，請求名譽權利與肖像權賠償5萬元，並請求恢復名譽於各大報章媒體與網路公開刊登。

▲▼婚宴現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

刑事部分，新人獲不起訴，民事部分，台北地方法院勘驗各項事證後認為，雖然新聞媒體有刊出照片報導此事，但報導內並沒有將該公司、婚錄資訊予以公告張貼，且婚宴是公開場所，受邀參與的人都可以攝影，黃姓婚錄「亂入」婚禮儀式現場，故意成為婚禮內容的一部分，被拍照不構成侵害肖像權。

法院認為，PO文中新娘是以受害消費者的角度陳述事件始末，針對上述可受公評的客觀事實而做出適當正確之評論，並據此陳明社會大眾及消費者的看法意見，內容也沒有杜撰虛捏或任意誇大，更未逾越必要的範圍程度，屬於保障全體消費者之公眾權益的正當行為。

法院指出，且黃姓婚錄執行業務的行為是對外公開經營的商業行為，本來就屬於「受消費者傳述評論的範圍」，且應受到商業行為監督來保障消費者權益，屬於受公評的保護消費者權益事項，將攝影公司及黃姓婚錄的訴訟駁回。可上訴。

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