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嘉義市議員陳家平服務處成立　宣布參加黨內立委初選

▲▼ 嘉義市議員陳家平服務處成立並宣布參選黨籍立委初選 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市議員陳家平服務處成立，市長黃敏惠到場獻上祝福 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員陳家平10日以「家」為主題於芳安路成立服務處，長期以身體力行跑攤的他希望透過服務處設立，與民眾建立更緊密的聯繫和溝通。他強調，透過與大眾密切合作，才能真正地了解大家的需求和期望，並為民眾提供更好的服務。現場除了提出三大服務主軸，更宣布參選國民黨籍立委初選，希望擴大服務，讓嘉義市市民享有更好福利及居住環境。現場除了各方貴賓，社團領袖，市長黃敏惠及市議會議長陳姿妏也都到達現場給予祝福。

▲▼ 嘉義市議員陳家平服務處成立並宣布參選黨籍立委初選 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市議員陳家平服務處成立並宣布參選黨籍立委初選 。（圖／記者翁伊森攝）

陳家平服務處選在芳安里一白色小巧造型房屋開幕，服務處外觀極具文青風格，也是他近年推動文創鼓勵老屋優化的最佳映證。他更進一步提出「家」服務三大主軸，每年兩次定期寵物義診，及每月2次免費律師諮詢服務及不定期協助安排律師免費服務，與全一水電工程有限公司合作，免費提供獨老居家安全設備 (如:照明.扶手.求救鈴.防滑等設備)。

▲▼ 嘉義市議員陳家平服務處成立並宣布參選黨籍立委初選 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 議長陳姿妏到場祝福嘉義市議員陳家平服務處成立並宣布參選黨籍立委初選 。（圖／記者翁伊森攝）


陳家平現場也公開表態將爭取嘉義市立法委員黨內提名，他表示，立法委員的工作需要具備高度的責任感、專業知識和公正性。而他不僅具備有立法委員助理經驗，更有市長、立委輔選經驗，參加初選是為擴大服務而參選，更需要不斷學習了解各項政策和法律問題，以便為選民服務。

▲▼ 嘉義市議員陳家平服務處成立並宣布參選黨籍立委初選 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市議員陳家平服務處成立並宣布參選黨籍立委初選 。（圖／記者翁伊森攝


未來他將更致力於推動社會公正、促進經濟發展和保障人民的權益。為人民謀福利，為國家謀發展。我也將積極參與各種社會公益活動，並與市長黃敏惠攜手努力爭中央預算建設嘉義市，打造一個繁榮、和諧、幸福的嘉義市。

▲▼ 嘉義市議員陳家平服務處成立並宣布參選黨籍立委初選 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市議員陳家平服務處成立，包含市府單位等都到場給予祝福，可見好人緣 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市議員陳家平服務處成立並宣布參選黨籍立委初選 。（圖／記者翁伊森攝）

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