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台灣大的對流胞！越晚雨越明顯　防劇烈天氣

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲周二晚間位於中國的旺盛對流胞，有如台灣大，今將逐漸靠近影響。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

越晚雨越大！天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周四鋒面影響最劇，西半部容易伴隨些中小尺度的對流發展，務必留意劇烈天氣。天氣風險也在臉書分享周二晚間的天氣圖，可見中國上空有旺盛的對流胞，並提醒鋒面將至，「台灣大的對流胞有沒有看過」？

林孝儒指出，今天（19日）隨著鋒面逐漸南下接近，台灣的大氣環境也將更不穩定，西南風也會更為增強，白天氣溫依舊悶熱，背風面的東南部要留意焚風發生機會；而轉為迎風面的西半部，白天起也將陸續有些短暫陣雨或雷雨，午後更是配合著熱力作用，降雨往山區蔓延。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林孝儒說，今晚至周四受到鋒面主要結構移入影響，各地都逐漸有較頻繁的短暫陣雨或雷雨，雨勢也會增強些；尤其是周四白天期間，將是本波鋒面降雨最為顯著的時段，西半部更是容易伴隨些中小尺度的對流發展，有短時大雨甚至是短時豪雨的機會。

林孝儒提醒，雖然說這樣的中小尺度對流可能會比較隨機出沒，降雨影響的範圍或許不大、比較局部，但一發展起來降雨強度都是很強的，也容易伴隨強風雷擊，外出務必留意雷雨天氣，提高警覺。

▼最強春雨報到。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

林孝儒分析，周五鋒面南移並結構有些減弱，整體的大氣環境還是較不穩定些，但北部及東北部轉為鋒後東北風影響，周四晚間降雨就會率先趨緩，僅迎風側有些零零星星的短暫陣雨。

林孝儒表示，而中南部及花東一帶仍持續為短暫陣雨或偶雷雨的天氣型態，目前來看至周五白天期間，還是有些局部較大雨勢，要到晚間降雨才會大幅趨緩、零星，不過，整體降雨影響的程度相較周四是減緩許多。

林孝儒指出，周末延續至下周一則轉為東北季風減弱，並有些華南雲系偏北通過的環境，各地雲量還是比較多，迎風面北部及東半部有些地形降雨；而中南部及東南部則以多雲天氣為主，並逐漸有陽光露臉，天氣算是有些好轉了。

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