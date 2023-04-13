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2.2萬買二手矽膠娃娃　男子遇詭異現象崩潰：它好像會動

2.2萬買二手矽膠娃娃　男子遇詭異現象崩潰：它好像會動

▲泰國一名收藏家，買了一個矽膠娃娃，卻疑似遇到靈異事件。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

矽膠娃娃近年來大受歡迎，不過泰國曼谷有一名收藏家，從網路購買了一個玩偶，卻遇到各種神祕事件，像是常常會有被監視的感覺，還發現娃娃疑似會動，讓他深信一定是鬧鬼了。

這名矽膠娃娃收藏家在臉書專頁「ไดอารี่สุดกาวของพ่อค้าร้านน้ำ」分享，他日前收到陌生人傳來的訊息，以合理的價格兜售二手矽膠娃娃，原價要4萬泰銖（約3.6萬新台幣），但他得到折扣，只需付2.5萬泰銖（約2.2萬新台幣），隔天就收到了娃娃。仔細檢查發現，娃娃比想像中更完美，在給娃娃穿衣服、梳頭髮的時候，女友看到了，驚訝表示：「你不覺得這個娃娃很像我嗎？她看起來很逼真」。

這名收藏家坦言，矽膠娃娃無論體型或外觀，都和女友十分相像，隨後將娃娃放在2樓的臥室，後來女友出門上班，他在樓下打遊戲，突然聽到房間有東西掉落的聲音，一看發現是一把梳子，同時也發現，娃娃的頭髮凌亂不堪，於是把娃娃的頭髮整理了一下，並沒有想太多。

2.2萬買二手矽膠娃娃　男子遇詭異現象崩潰：它好像會動

▲收藏家認為娃娃被鬼魂附身。（圖／翻攝自臉書）

詭異的是，隔天他到外地出差，一個禮拜後回來，卻發現娃娃的頭轉向門口，可是他清楚記得，出門前娃娃是直視前方的。不只如此，他還覺得好像有人在注視他，每次背對著娃娃，或在房間內走動，都有一種被跟的感覺，但也可能只是心理作用。

這名收藏家認為，娃娃可能被鬼魂附身，難怪可以用便宜的價格買到，以前的主人一定遇到怪事，想趕快把娃娃脫手。他目前正努力釐清，這個神秘娃娃的真相和來源。另外，他也補充，之所以收藏矽膠娃娃，是為了研究娃娃的姿勢和解剖結構，好把它們畫出來，而過去患有抑鬱症的他，也在娃娃幫助下走出陰霾。

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