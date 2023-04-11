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大陸 大陸焦點 特派現場

傳凍結與美高層接觸　陸：責任不在中方

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

外媒報導，美國政府試圖重啟與中國大陸的高層對話，包含重新安排美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪陸，但陸方卻凍結了相關外交接觸。對此，大陸外交部回應，「當前中美關係遭遇困難，責任不在中方。」

大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止一邊聲稱要為中美關係加裝「護欄」，一邊破壞兩國關係的政治基礎，應同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。

根據外媒報導，美國一直試圖重啟與中國大陸的雙邊高層對話，包含布林肯及其他美國高官訪陸，以及促使美國總統拜登（Joe Biden）與大陸國家主席習近平通話。

不過，報導也提到，陸方一直不願進行相關對話，甚至連駐美大使也空缺了3個多月，一直未指派，疑似有意凍結雙方高層對話。

另外，日本外務省11日發表了外交藍皮書，提到對中俄兩軍在其邊界附近的聯合行動表示嚴重關切。對此，汪文斌說，關於中俄軍事合作，我們已經多次表明立場，相關合作不針對第三方，完全符合國際法和國際實踐，不對任何國家構成威脅，也輪不到其他人說三道四。

汪文斌強調，「我們敦促日方糾正渲染地區緊張局勢的錯誤做法，停止挑動和製造陣營對抗，把構建建設性、穩定的對華關係表態，真正落實到實際行動上。」

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