老婦剛過世！英國醫護竟私吞遺產　「鈔票塞口袋」醜態全被拍

記者吳美依／綜合報導

英國施洛普郡（Shropshire）發生離譜事件，58歲醫護馬克（Mark Titley）被派至民宅搶救一名94歲老太太，經過一番努力卻仍宣告患者不治身亡。未料，他隨後竟把逝者遺留的現金塞入口袋裡，偷竊醜態都被監視器拍下。

根據監視器畫面，馬克看到書桌上的塑膠盒裝滿現金，竟順手把60英鎊（約新台幣2200元）塞入口袋，但很快就發現角落有監視器，於是又趕緊把錢放回去。

《獨立報》等外媒報導，本案發生於2022年6月29日，但本月4日才開庭審理。4名醫護替老婦實施心肺復甦術（CPR）並裝上高階生命維持器材，20分鐘後宣告搶救無效，馬克才會進入房間尋找放棄急救（DNR）相關文件。

▲英國醫護偷錢過程被監視器拍下。（圖／翻攝推特）



起初，馬克向警方供稱，他是想要把那筆錢拿給患者家屬保管，後來才在士普斯柏立（Shrewsbury）地方法庭承認偷竊罪，被判處18周緩刑、120小時社區勞動服務及賠償金等等。

不過，死者兒子麥克（Mike Drage）直言看到錄影畫面時感覺「非常噁心」，更痛批馬克讓英國國民保健署（NHS）及所有人類蒙羞，「有人覺得120小時社區服務是真正的正義嗎？這不是正義。我會追究這件事，要求法庭重新考慮他們的行動。這是我唯一能做的。」

西米德蘭茲救護車服務（West Midlands Ambulance Service）在得知案情後就火速開除馬克。首席指揮官哈德森（Nathan Hudson）表示，「我們的員工對於其中一位前同事會做出這種事情感到震驚。這種行為當然對我們所有人的名譽留下汙點，讓人非常遺憾，也讓仍在工作的員工處境更加艱難。」