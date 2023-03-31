囤蛋男1顆3元拋售！開小貨車載超大蛋量　網友轟「囤蛋變臭蛋」

▲男子賣「即期蛋」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



記者崔子柔／綜合報導

進口雞蛋陸續在國內各大通路上架，每顆價格約6至7元，傳出比國內蛋農生產的市價還便宜。近日則有疑似先前囤蛋的業者，開始用1顆3元的價格販賣，量多到甚至用小貨車載送，不過多數網友則認為，就算便宜，真的要買也會去買新鮮的蛋。

一名網友29日在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，在婆婆媽媽的買菜群組，有消息傳說有人在內湖賣一顆雞蛋3元，「請大家小心來路不明的蛋」。

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▲網友在社團PO出訊息。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



該網友附上的截圖中可見，地點在內湖科學園區，一名男子開著小貨車賣「即期蛋」，說是之前買太多吃不完拿出來結緣，不保證是「好的」，散裝蛋一包賣100元，大約一顆3元。

雖然價格上低了不少，不過不少網友不願買單，紛紛留言表示，「我相信大部份已經臭掉了」、「這種買太多吃不完的即期蛋就繼續留著給老闆自己慢慢吃」、「最近不要買散蛋，大多都是不新鮮的」、「喜歡囤蛋，現在變臭雞蛋了吧」、「囤的根本不是要吃而是要賺差價」。

不過也有人指出，該男賣的蛋一袋也就10多顆，一顆不可能只賣3元，「何來拋售之說？」

▲▼有人留言澄清一顆蛋不只三元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

農委會畜牧處處長張經緯指出，雞蛋屬於農產品，有一定的保存期限，保存上也有特定條件，消費者最好還是能夠買新鮮雞蛋。同時他也希望，不要因為近期蛋價差距過大，就有商人趁機哄抬、炒作價格，一旦出現這種情況，會立刻通報公平會、調查局。