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ET專訪／顧立雄反駁疑美論「嚇阻是避免戰爭」　美最高戰略不希望戰事

 

 ◎採訪：陶本和、陳家祥、呂晏慈

◎攝影：宋良義、湯興漢

文／陶本和

針對國內近來有許多「疑美論」的討論，國安會秘書長顧立雄接受《ETtoday東森新媒體》專訪時表示，「疑美論」是一個「去頭去尾」的片斷扭曲論述，他透露，美國現在的作法就是結合盟邦、理念相近國家，產生協同性的嚇阻，看是否能對中國國家主席習近平可能的誤判產生嚇阻，而嚇阻的目的是在避免戰爭發生，避免習近平的誤判。

顧立雄表示，「疑美論」去頭去尾的論述，可以看，「頭」的部分，是在誰要恫嚇台灣、進行武力侵犯的國家？是中國大陸，中國說統一台灣是歷史性的任務，不可能放棄武力攻打台灣，製造區域緊張是中國，而面臨威脅是台灣。而面臨唯一威脅的來源應該怎麼辦，有沒有可能在被統一的情況下，依舊維持民主自由的生活方式？他說，這是「尾巴」，有哪個政治人物能夠提出，被統一後，能夠維持自由民主的生活方式？

顧立雄舉香港為例，他說，這是很明顯的例子，港版國安法實施後，讓香港本來充滿民主多元價值，可以公開評論與批判的地區，受到相當的牽制，更不用說新疆、西藏，這讓多元文化都受到相當大的箝制。

因此，顧立雄認為，如果沒有做完整的論述，只取中間這一段，說因為買武器，就會變成美國的棋子，或者對美國到底會不會來保衛台灣產生疑問，就覺得美國不可靠，這都會導致疑美論。但重點不是美國賣不賣武器、把台灣當棋子，重點是「頭」（源頭）沒有解決，中國造成台海區域的緊張，而「尾巴」是，台灣民主自由生活方式，在統一之後是不可能維持的。

對於當前的國際局勢，以及台美關係，顧立雄透露，美國現在的作法很簡單，就是結合盟邦、理念相近國家，產生一種協同性的嚇阻，看這樣的作為，是否能對中國國家主席習近平可能的誤判，產生有效嚇阻。

顧立雄舉例，在軍事上前進部署到關島、沖繩聯合作戰；在第一島鏈、台灣北端的進出，加上澳洲潛艇來對中國產生一個具有不對稱戰力、隱匿性質，非常有效的嚇阻；而在菲律賓方面，現在要增加基地，在南端巴士海峽同步嚇阻中國前進第一島鏈。

「嚇阻的目的是在避免戰爭發生，避免習近平的誤判」。顧立雄表示，政治上則協同日本、澳洲等國家，不管在雙邊、多邊場合，不斷去喚起這些國家對中國擴張主義野心的憂慮，對台海和平穩定的關切，給予警告，只要片面改變台海現狀，特別以軍事力量，這是不可容忍的。

顧立雄透露，美國最高印太戰略還是不希望戰事發生，因為會讓全球經濟發生無可承受的損失，但在中國極權統治下，很多作為不可測，只能透過嚇阻避免戰事發生。

至於台灣方面，顧立雄指出，當然也要強化自我防衛的力量，不可以說都是美國的事，自己都不用強化抵抗意志、避免被中國操作分化社會、強化國防韌性、關鍵基礎設施韌性，「我們都不用做，這樣有通嗎？我想這沒有通」。

軍事面部分，顧立雄表示，美國是最有可能供應武器的國家，強化台灣防衛的力量，強化台灣的抵抗意志，「這怎麼會是把我們當做棋子？我沒有辦法接受這樣的講法，不需要有這樣的疑美論」。

在外交層面，顧立雄表示，過去搞不清楚「泰國」（Tailand）和「台灣」（Taiwan），但現在台灣的能見度被提升，大家很清楚台灣在第一島鏈、核心地緣的重要性，而經濟上，在東北亞航運、空運的位置上，若發生事情，會對全球經濟產生無可估算的損失，更不用說半導體。

顧立雄認為，這是台灣的實力所形成的和平穩定重要性，讓全世界都看到，當然相對於我們被看到，中國戰狼外交也有相當程度被注意，區域擴張的本質，極權體制的形成，習近平第三任期一人統治，大家都對極權不可預測。

顧立雄指出，民進黨政府、總統蔡英文、民進黨主席賴清德的公開演說中，都展現出我們不會成為挑釁的一方，堅持「四個堅持」的底線，來維持台海的區域和平穩定，台灣是和平穩定的製造者，不會成為區域麻煩的製造者，我們沒有要對他（指中國）採取任何「攻勢」作戰，我們是「守勢」作戰，所以在守勢作戰前提之下，還是要強化我們的防衛決心。

顧立雄提到，在俄烏戰爭中，全世界讓中國看到，全球對於俄羅斯進行的經濟制裁，也讓中國看到，即使是地理環境距離很遠的國家，也會協同美國進行經濟制裁，這方面必須要承受片面改變所造成的損失。

▼國安會秘書長顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國安會秘書長顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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