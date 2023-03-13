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大陸 大陸焦點 特派現場

放學撿到「價值70萬金飾」！國小弟呆站原地守護　失主感動送大禮

▲金飾,金子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸一名男童撿到一袋裝滿金飾的紙袋，並協助歸還給失主。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

大陸四川省資陽市一名小學男童日前在放學回家路上，撿到一袋價值16萬人民幣（約新台幣70萬元）的黃金首飾，頓時愣在原地不知所措，所幸媽媽得知後立即協助聯繫警方，才將這袋價值不斐的首飾物歸原主。對此，首飾主人也相當感激，決定送出一份「豪華大禮」，感謝這對母子拾金不昧的精神。

綜合陸媒報導，四川資陽一名小學四年級男童日前在回家途中，意外發現一個詭異紙袋，打開才發現裡頭全是價值昂貴的黃金首飾，讓他當場愣在原地。由於不知該如何處理，男童就一直站在原地，打算守護這袋首飾直到失主前來認領。

▲男童拾金不昧的行為獲得校方表揚。（圖／翻攝自微博）

▲男童拾金不昧的行為獲得校方表揚。（圖／翻攝自微博）

報導指出，過了很長一段時間，男童始終等不到失主，於是在打電話詢問過媽媽意見後，小心翼翼將這袋首飾帶回家，並用一把自行車鎖將紙袋死死鎖在衣櫃裡。而在他到家後，媽媽也隨即報警，經確認，這袋首飾確實都是用黃金打造，且價值高達16萬人民幣。

警方隨後也獲報有民眾遺失金飾，經了解，報案者吳男是一名珠寶首飾店的員工，當天他把裝有金飾的紙袋放入共享單車車籃裡後就忘記將紙袋拿走，才導致後來被男童撿到。而為了感謝母子2人將金飾還回，且考量對方家境並不好，失主決定資助男童每年6000元人民幣（約新台幣2萬6000元）的學費，直到男童到高中畢業，令母子2人相當感動。

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