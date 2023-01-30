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迴轉壽司驚見「貝肉不斷抖動」　網友嚇壞：新鮮過頭了！

實習記者林郁婷／綜合報導

握壽司上面的生食最重要的就是要新鮮，不過有時「新鮮過頭」可是會讓人嚇到！就有一名網友到迴轉壽司店用餐，正準備享用一盤貝類握壽司時，赫然發現上頭那片貝類竟然還會動，用筷子輕輕地戳後，蠕動地更大力，甚至轉了一個方向，他將這段影片分享到網路上，瞬間引發討論，不少人直呼太可怕，「起雞皮疙瘩了」。

日本twitter帳戶「@mg2b5」日前分享一段影片，並寫下「在迴轉壽司遇上了悲劇」。從影片中可見，黑色圓盤上有個貝類握壽司，但仔細看就會發現那塊貝類正在抽動，而且動的力度似乎越來越大，之後有人用筷子戳了戳它，這塊貝類就像醒過來一樣，大力抖動後幾乎整片翹起來，並且一直維持著這個姿勢。

▲▼原PO發現貝類握壽司還在動。（圖／翻攝自推特／@mg2b5）

▲貝肉部分居然像是還活著一樣蠕動。（圖／翻攝自推特／@mg2b5）

影片一出，許多網友看到大為震驚直呼噁心，「還活著耶」、「太可怕了吧」、「這要怎麼吃」、「起雞皮疙瘩了」、「新鮮過頭了」、「看了我都沒食慾了」、「真的是悲劇」」、「能客訴嗎」、「員工做的時候都沒發現哪裡不對嗎」；還有人幽默表示，「接下來他們就會像電影演的一樣，開始進化攻擊人類」。

有網友分享「壽司郎」過去官方的解釋，指出貝類在從殼中取出之後，部分組織還有生命力，碰到醬油時受刺激就會自然收縮，產生在動的樣子，這是「新鮮」的證據。

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