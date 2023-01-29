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國中生一運動就狂咳！嚴重還吸不到氣　提醒小心過敏體質

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲天氣冷颼颼，醫師提醒，小心氣喘發作！（示意圖／視覺中國)

記者陳凱力／新竹報導

一名15歲男孩時不時會有咳嗽、胸悶、呼吸喘的症狀，尤其天氣變冷時或跑步運動完症狀更為明顯，每次只要一感冒，總是咳的特別厲害，甚至嚴重時還會出現吸不到氣的感覺，經醫師診斷才發現男孩有氣喘的問題，使用藥物治療與門診持續追蹤，症狀逐漸改善。

台北榮總新竹分院兒科/過敏免疫風濕科郭秉洋醫師解釋，氣喘又叫做哮喘，是常見的慢性呼吸道發炎阻塞的疾病，通常是起因於遺傳的過敏體質，加上後天環境影響發展而成，時常伴有過敏性鼻炎和異位性皮膚炎一起出現。

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▲台北榮總新竹分院兒科/過敏免疫風濕科郭秉洋醫師。（圖／台北榮總新竹分院提供）

▲台北榮總新竹分院兒科/過敏免疫風濕科郭秉洋醫師。（圖／台北榮總新竹分院提供）

許多患者可能在孩童時期就有症狀，像是久咳不癒、呼吸喘等等，也時常被當成是感冒而忽略。患者的呼吸道比較敏感，可能會因為吸入一些空氣中的過敏原，如塵蟎、花粉、香菸、空氣汙染或是環境溼度變化、冷空氣、運動、情緒變化、感冒生病等等情況而誘發氣喘的症狀。

常見的症狀有：頻繁的咳嗽，尤其在夜間或清晨更為明顯，呼氣有喘鳴音、胸悶、胸痛、呼吸喘、呼吸困難等等。氣喘患者也常因為這些症狀影響到日常生活與睡眠品質，因而時常覺得疲倦、疲累。

▲打噴嚏,咳嗽。（圖／記者嚴云岑攝）

▲氣喘常見頻繁的咳嗽，若咳得厲害產生胸悶、喘不過氣症狀，需盡快就機。（示意圖／記者嚴云岑攝）

氣喘的症狀時好時壞，嚴重的氣喘發作若沒能及時就醫治療，則可能危及到生命。因此早期發現氣喘的症狀，長期且規律的使用氣管保養的藥物，才能降低氣管發炎的程度，有效的緩解症狀，並且預防氣喘的發作。

在日常的保養上，像是最近天氣變冷宜注意保暖，減少冷空氣對呼吸道的刺激。家中時常保持乾淨清潔，避免塵蟎、香菸、燒香、蚊香等等空氣過敏原的接觸。運動前適度的暖身，空氣狀況不佳時減少外出，充足的睡眠與保持放鬆愉悅的心情也是很有幫助的。

如果時常會咳嗽，尤其是夜間咳、變天或是運動時咳得更厲害，或覺得有胸悶、喘不過氣、呼氣有喘鳴聲等等症狀，則需盡快接受檢查與治療。

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