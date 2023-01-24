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看見小矮人會帶來幸運！傳說中的「小矮人文獻」大揭密

▲▼小矮人。（圖／pixabay）

▲小矮人是否真正存在成為世上的獵奇傳說之一。（圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

許多著名的故事都曾出現過小矮人，從白雪公主、格列弗遊記到村上春樹筆下跳舞的小矮人、宮崎駿的借物少女等，小矮人是否真正存在成為世上的獵奇傳說之一。近期在《小矮人全書Gnomes》一書中，透過荷蘭畫家瑞安．普特伍里葉（Rien Poortvliet）和科學家朋友威爾．海根（Wil Huygen）耗費將近30年時間觀察小矮人的生活和工作，打造出有趣的「文獻」和迷人的「真實」生活細節，以四百多頁的「研究報告」粉碎了詩歌和傳說中那些不可靠的古老神話──不要把小矮人和小精靈、惡鬼、醜怪、淘氣精、小仙子等給搞混啦！

▲▼傳說中的「小矮人文獻」大揭密。（圖／積木文化提供）

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▲▼小矮人的模樣與特性。（圖／積木文化提供，下同）

▲▼傳說中的「小矮人文獻」大揭密。（圖／積木文化提供）

小矮人比我們強壯七倍、嗅覺比我們靈敏十九倍，他們有心電感應，而且一對小矮人永遠只生兩個小孩……不如縮小尺寸，來一趟小矮人深度旅行，玩遊戲、做手工藝，參觀「大型」機械。當然，千萬要小心醜怪。

▲▼傳說中的「小矮人文獻」大揭密。（圖／積木文化提供）

▲小矮人也有不合的對象。

細膩動人的圖鑑式插畫，娓娓道來、趣味十足的文字，透露了許多小矮人祕密及英勇事蹟：小矮人的穿著；小矮人的萬靈藥配方、小矮人的工業和工藝、小矮人的家務事、小矮人命根似的尖頭帽，包括製法和功能；小矮人的移動方式、密語暗號；小矮人的傳說及天敵……除了詳實「記載」小矮人的一切人生大小事：從吃早餐、砍柴、製衣、打鐵、吹玻璃、編織、救治野生動物到結婚生子，還包括歷史上的大人物身旁的小矮人朋友，如莫札特、拿破崙等。

▲▼傳說中的「小矮人文獻」大揭密。（圖／積木文化提供）

▲▼書中分享許多小矮人的生活。

▲▼傳說中的「小矮人文獻」大揭密。（圖／積木文化提供）

小矮人的生活方式和生命哲學，甚至他們的文明發展和生理特性，在作者筆下，就像是理想化的人類縮寫──我們這些「大人」所遺忘、荒廢了如此之多真正重要的事，包括和大自然和諧相處，與動物心靈相通，重視家庭且從不把生活中的吃喝拉撒視為理所當然，以及撫觸與愛的傳承。現在就讓大人小孩一起重溫這本驚為天人的經典繪本，也重溫活在土地上的真摯初心。

▲▼傳說中的「小矮人文獻」大揭密。（圖／積木文化提供）

▲《小矮人全書Gnomes》由積木文化出版。

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