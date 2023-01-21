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嫩妹整形鼻子胸部「交往4月被甩」！男友怒嗆：沒人喜歡2顆氣球

國外一名女子整形過，結果遭到男友嫌棄。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲一名女子整形，結果遭到男友嫌棄。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

整形愈來愈普遍，大眾的接納度也愈來愈高，不過仍有人無法接受。國外一名26歲女子曾在鼻子和胸部動手術，豈料男友得知後大發雷霆，2人最後分手收場。

原PO在「reddit」論壇透露，因為小時候鼻子骨折過2次，留下一個大腫塊，她在22歲時做了隆鼻手術，23歲時則動了隆胸手術，整整增大了2個尺寸。由於這些不完美，她處於長期的不安全感，因此完成手術後讓她很是欣慰。

原PO透過朋友認識25歲男友麥斯（Max），2人交往了4個月，感情一直都很順利，直到在看她的社群網站時，一名女性友人穿著比基尼，身上有明顯的植入物，沒想到麥斯看到後大喊：「噁心」，坦言要接受女性有整形，對多數男性都是很大的障礙，「男人更喜歡自然，而不是2顆氣球」。

此時，原PO不禁笑了，暗示：「所以你拒絕我囉？」並承認自己有整形，男友感到困惑，還以為她在開玩笑，直到看到照片後瞬間安靜，不久便離開，隨後她收到訊息，男友表明：「妳應該在第一次約會就說的，我需要重新思考」。

女子曾動過隆鼻和隆胸手術。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女子曾動過隆鼻和隆胸手術。（示意圖／翻攝自pexels）

事後，原PO收到男友要求見面的訊息，「他想繼續這段關係，而且想好好談談」，但她意識到對方並不適合自己，因此提分手，結果男友回覆：「我希望我們能從誠實重新開始，但我們之中只有一個人夠成熟，能夠在這段關係看到彼此的缺點，很高興妳在我陷入太深前讓我看清，再見！祝妳好運，沒有哪個男人會尊重連自已身體都不尊重的人」。

原PO雖然很傷心，但現在卻充滿希望，「我會沒事的，是時候去約會來讓自己振作起來了」，更認為男友不配擁有她。

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