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「阿霞飯店」爆內鬥！　2弟、5弟為一封信撕破臉

阿霞飯店是府城台菜地標，也是許多台南人宴客的首選。

▲阿霞飯店是府城台菜地標，也是許多台南人宴客的首選。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台南台菜名店「阿霞飯店」創立64年，已傳承到第三代，吸引不少政商名流上桌，前總統蔣經國、李登輝、陳水扁、文學大師林語堂都曾是座上賓，不料，創辦人吳錦霞2006年退休後，家族原本都已談妥商標權分配，不料卻因為一張存證信函，爆發商標權及經營權大戰。

阿霞創辦人吳錦霞退休後，吳家人在2009年達成協議，由吳錦霞二弟吳炳雄之子吳榮燦、曹淑華夫婦，出資2,700萬元買下阿霞飯店的店面及實體餐廳經營權，至於網路購物經營權，則交給原始主廚、五弟吳壽春的女兒吳青蓉負責。

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阿霞飯店創辦人吳錦霞（中）和五弟、主廚吳壽春（左），聯手打響阿霞飯店名號，還曾吸引文學家林語堂（右）及多名總統上門品嘗。（翻攝阿霞飯店官網）

▲阿霞飯店創辦人吳錦霞（中）和五弟、主廚吳壽春（左），聯手打響阿霞飯店名號，還曾吸引文學家林語堂（右）及多名總統上門品嘗。

自此家族分成二弟派及五弟派，雙方還簽約明訂「實體餐廳的商標及經營權」給二弟派，「網路的商標及經營所有權」歸五弟派。

吳榮燦拿下店面後，找了專攻中餐的兒子吳健豪回來掌廚，吳健豪在2011年成立美味成真股份有限公司，負責老店經營，並在2015年間以姑婆吳錦霞之名創立「錦霞樓」餐廳，進駐台南南紡購物中心，由於致力扭轉老店形象，他陸續以「第三代接班人」的封號接受多家媒體採訪，後又以錦霞樓及英文名字「A SHA」在網路經營零售。

五弟派分得網路商標及經營權之後，吳壽春女兒吳青蓉便投入網路購物產業，成立「阿霞飯店網路購物館」，並由吳壽春繼續擔任主廚，透過網路販售紅蟳米糕、烏魚子等料理。

阿霞飯店原始主廚吳壽春和女兒經營的網購官網，直接公告和吳健豪接手經營的阿霞飯店切割。（翻攝阿霞飯店網路博物館官網）

▲阿霞飯店原始主廚吳壽春和女兒經營的網購官網，直接公告和吳健豪接手經營的阿霞飯店切割。

一審法院判吳健豪不得以錦霞樓名義在網路販售產品，但吳健豪不服提起上訴，今年仍舊推出網購年菜。（翻攝阿霞飯店本店網購平台）

▲一審法院判吳健豪不得以錦霞樓名義在網路販售產品，但吳健豪不服提起上訴，今年仍舊推出網購年菜。

兩派各自在不同領域打拚，原本井水不犯河水，不料，2020年間，吳青蓉以「阿霞飯店網路購物館」名義和新光三越高雄左營店合作販賣宅配年菜，卻突然接到百貨公司通知，表示收到吳健豪寄來的存證信函，警告其販賣年菜的行為已侵害二弟派擁有的商標權，理由是五弟派使用的商標，只限於網路購物及線上零售服務，吳青蓉卻透過百貨通路做實體生意，已涉及侵權。

吳健豪此舉徹底激怒五弟派，吳青蓉認為二弟派先打破約定撈過界在前，以「錦霞樓」名義用英文名字「A SHA」在網路上經營零售，而「A SHA」就是阿霞的音譯，也是他們網站英文字母，根本是要讓人誤認，居然還敢惡人先告狀，一氣之下提告反制，二弟派後來也狀告五弟派侵權，自此阿霞飯店家族爆發官司大戰，從地院打到高院，雙方為了阿霞飯店的商標權，已徹底撕破臉。

更多鏡週刊報導
【全文】違反二弟掌店五弟電商協議　阿霞飯店爆家族商標大戰
【阿霞飯店家族鬥2】他上媒體自詡接班人　正宗阿霞總鋪師出面切割
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