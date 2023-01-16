鹽系帥哥出社會3年「變鹹魚宅男」　驚人對比照連媽媽也嚇到

網搜小組／柯沛辰報導

日本一名男網友近日曬出他3年前參加成年禮、出社會3年後的照片，可見他的外型從清爽帥哥轉變為長髮宅男，但由於轉變實在太大，讓上萬網友忍不住想問「這段時間發生了什麼事？」、「這就是社會殘酷的洗禮嗎？」掀起熱議。

推特用戶 @dakkotite近日貼出照片，笑說「成年禮至今也才過了3年，我竟然可以老這麼多，真是不簡單。」照片中可見，原PO鼻子高挺，還有一雙深邃的眼眸，配上清爽的臉蛋，是標準的鹽系帥哥，可如今他眼神渙散、長髮及肩，無力看向鏡頭，似乎已失去往昔的神采。

由於反差實在太大，不少網友都紛紛直呼「發生了什麼事」、「這是20歲跟40歲的差別嗎」、「眼睛和嘴巴真的變很多」、「社會的波濤洶湧太可怕」、「好像縮水的醃漬物」、「喜劇二人組中的帥哥（左）＆喜劇二人組中的滑稽男（右）」。

原PO接受日本媒體《LIMO》訪問時說，他畢業後不像其他人擁有穩定工作，常常在換工作，一度壓力大到狂掉頭髮。他說，高中同學對他的變化感到難以置信，連許久不見的媽媽也被嚇到。